Эта показательная история достойна включения в учебники по государственному управлению — антипримером, образцом того, как делать нельзя. Напоминаем суть: прошлой осенью литовскому правительству очень захотелось смачно плюнуть в Беларусь, и оно внезапно перекрыло границу. Но в итоге попало в собственных перевозчиков, чьи грузовики на тот момент бороздили пространство вне Литвы, и какая-то часть находилась как раз в Беларуси. Потом их долго и нудно оттуда вытягивали, однако вытянуть все не удалось.

Результат на сегодня таков: 300 литовских грузовиков и полуприцепов остаются в Республике Беларусь. Логистический и транспортный сектор Литвы из-за этой истории уже потерял более 50 миллионов евро. Из них материальный ущерб владельцев застрявших транспортных средств оценивается примерно в 30 миллионов евро.

Но главный ущерб — не в этом. Хотя позже Литва крайне неохотно всё же открыла границу, обстановка там остаётся напряжённой, и от правительства всё время идут угрозы, что оно снова её закроет. Благодатна такая атмосфера для транзитного бизнеса? Конечно, нет. Поэтому польские и латвийские перевозчики не упустили свой шанс — они перехватили транзитные грузы у литовцев.

Как с горечью констатировал глава Международного альянса транспорта и логистики (TTLA) Повилас Дрижас, Литва своими руками закапывает отрасль, где перевозки на восток составляли примерно 100 миллионов евро от годового оборота всех перевозок.

«Сегодня Литва рискует — и мы уже это видим — стереть себя с логистической карты и так называемого северного транзитного коридора. Сейчас весь поток и все доходы — таможенные сборы, платежи в терминалах и прочее — достаются Латвии и Польше. Эти страны получают прибыль, потому что потоки из Центральной Азии и Китая в ЕС очень большие, а мы просто теряем свою долю», — сказал Дрижас в программе ELTA kampas.

Литовское правительство смотрит очень узко: для него Беларусь – это вражеское государство, откуда запускаются шары с контрабандой. Но для литовских перевозчиков, как и для их коллег из других стран Европы, Беларусь — это транзитное государство, через которое удобно возить грузы из Центральной Азии и Китая — нынешних ключевых торговых партнёров ЕС.

Поэтому, по мнению Дружаса, очень важно вернуть застрявшие в Беларуси грузовики или, при невозможности, компенсировать их владельцам понесённые убытки и возместить материальный ущерб. Но ещё важнее — чтобы государство чётко определило, что оно будет делать с транзитом через Беларусь. Потому что его перевозчики пребывают в полной растерянности.

С одной стороны, Евросоюз движется в сторону более тесного сотрудничества и нормализации отношений с Китаем, и это значит, что число грузов будет увеличиваться. Для перевозчиков в Балтии самое выгодное — везти туда и оттуда грузы через Беларусь. В обход выйдет гораздо дольше и дороже.

С другой стороны, сама Литва никак не в состоянии определиться со своим курсом: то она дружит с Китаем, то не дружит, то она открывает границы с Беларусью, то грозит их закрыть. И что делать в таких неопределённых условиях литовским компаниям?

«Рано или поздно об этом придётся говорить — какова наша политическая перспектива и что мы будем делать. Получат ли перевозчики политический сигнал, что можно продолжать работать здесь, но принимая на себя риск, или вообще нельзя работать, и если всё-таки будем — что тогда? Вопросов много, но сегодня ответов на них нет, — обескуражено констатирует Дрижас. - Компании будут вынуждены решать, стоит ли отказываться от работы с Центральной Азией, когда и наши институты, и ЕС как раз уделяют большое внимание этому региону — поощряют торговлю, инвестиции и выделяют огромные средства на развитие транспортной инфраструктуры, чтобы ускорить сообщение между ЕС и Центральной Азией. В то же время Литва говорит, что отказывается работать с этим регионом только потому, что не может проехать через Беларусь».

О том же говорит владелец логистической компании Kelruva и член Ассоциации перевозчиков Литвы Виталий Гигевич. У него в Беларуси сейчас застряли 12 прицепов и 5 тягачей, но куда страшнее иное. «Наше направление полностью парализовано. Тридцать процентов грузов идут с транзитом через Беларусь. Не будет этих 30% — не будет и остальных 70%. Вот, скажем, 70% по чуть-чуть у нас исчезает. Транзитная сторона Литвы теряет свой статус, потому что грузов всё меньше и меньше».

Гигевич считает, что Литва действует в ущерб своим перевозчикам: «Почему в данный момент Литва показывает силу, выкидывает нас из игры и оставляет в ней латышей и поляков? Почему все эти три страны не объединились и не сделали бойкот? Почему нас исключили из игры, хотя мы не нарушали правил? Мы не обходили санкции, мы строго проверяли каждую машину, каждый код. Нас просто выкинули из этой игры. Наши заработки и наши контракты ушли полякам. Поляки вдвойне, а то и втройне подняли цену на перевозки».

Что ж, нам в Латвии остаётся только порадоваться глупым решениям литовского правительства, которое обернулось для латвийских перевозчиков расширением рынка и новыми заказами. Но вот беда — мы тоже не застрахованы от опрометчивых шагов нашего правительства. Разговоры в верхах о том, что надо взорвать рельсы в сторону восточной границы, перекрыть наглухо саму границу, оборвать все торговые связи с РФ — они ведь ведь в Латвии тоже ведутся.

И если дело дойдёт до этого в реальности, то радоваться будут уже только польские перевозчики.