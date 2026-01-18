Baltijas balss logotype
Так мы соседей не догоним... 6 1259

Наша Латвия
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Так мы соседей не догоним...

Ректор ЛУ, доктор экономики Гундарс Берзиньш о том, в каком направлении должна развиваться наша экономика.

Доктор экономики Гундарс Берзиньш в интервью программе "Brīvības bulvaris" (Бульвар свободы) Латвийского радио главной проблемой Латвии назвал неспособность принять решение, стратегическое решение. Это в итоге и привело к отставанию Латвии в экономике и от Эстонии, и от Литвы. "И если мы продолжим в том же духе, то к соседям не приблизимся", - предупредил ректор ЛУ.

"Мы не отстаем от эстонцев ни в вопросе безопасности, ни в вопросе языка. Мы отстаем от эстонцев в вопросе экономики и конкурентоспособности", - отметил Г. Берзиньш. Он призвал использовать опыт экономического развития двух стран - Южной Кореи и Израиля. Это две небольших страны, которые смогли добиться невероятных успехов в экономике, несмотря на все внешние угрозы.

"Что сделал Израиль – кстати, что-то подобное уже сделали и литовцы некоторое время назад – они создали для тех, кто хочет стремительного роста и внедрения инноваций, такие очень специфические механизмы поддержки через государственные инструменты управления риском. Сейчас было бы сложно войти в них, но это такие очень глубоко фактически инструменты финансовой системы, которые использовались для развития собственной экономики. Они очень точно сказали — мы инвестируем в исследования, развитие, чтобы развивать свой военный сектор, но как только мы видим возможность его коммерциализировать, мы говорим — это мы оставляем у себя, это мы коммерциализируем. Любую идею. Например, тот же «Waze», которым мы все пользуемся, вырос из израильского военного сектора. Это конкретный израильский продукт, который потом купил «Google», а эти навигационные системы и системы кибербезопасности информационных технологий создавались через военный сектор, который затем был коммерциализирован", - продолжил ректор ЛУ. Он призвал ничего не выдумывать и просто перенести опыт этих стран в Латвию - систему сочетания военной индустрии и инноваций.

#Эстония #Литва #Израиль #Латвия #развитие #Южная Корея #стратегия #мнение эксперта #экономика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
Оставить комментарий

(6)
  • Д
    Добрый
    19-го января

    Придумай что-нибудь умнее. Эта глупость уже приелась

    2
    1
  • 010725
    010725
    18-го января

    Заметьте, это профессор. Студентов учит. Насколько же унылая посредственность.

    8
    1
  • Д
    Дед
    18-го января

    Три раза перечитал, пытаясь уловить мысль. Из его посыла понял, что Латвия должна помогать развитию бизнеса, а она как раз его и гнобит. В общем ничего нового. Комментаторы на ВВ, эти мысли высказывали и не раз, и в более доступной форме.

    30
    1
  • A
    Aleks
    18-го января

    205 млрд долларов бюджет Израиля... Нашел на кого ориентироваться.Там и воровать сложно-кругом одни евреи😂 Вон даже военного преступника Нетаньяху за коррупцию хотят привлечь,но пока нужен США. У нас то они США нахрена,если толку ноль? Если только иногда подвыть на Луну?!

    25
    1
  • A
    Aleks
    18-го января

    Чтобы быть как Израиль,то надо было русских не в латышей переделывать ,а в евреев и латышей заодно всех туда определить,аннексировать Литву и Эстонию и получать десятки миллиардов долларов от США,не считая того,что еврейские банкиры дают деньги Израилю как беспроцентный кредит,который потом списывают,а эти деньги правительство даёт бизнесу под небольшой процент или инвестирует туда,куда нужно. На вооружение не тратятся,все закупая или производя на деньги США. Сравнил Берзиньш или как там его ,х..с пальцем... Сравните бюджет Израиля и всю финансовую помощь ,ему оказываемую с бюджетом Латвии и подачками из ЕС.

    14
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    18-го января

    И вообще в гибели Титаника виноваты: - Шкипер, Боцман, Мичман, Лоцман, Штурман, Флагман, а главное Айсберг!

    А также, их непосредственные подельники Шлагбаум, Шуцман и Поцман!

    14
    2
