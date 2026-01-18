Доктор экономики Гундарс Берзиньш в интервью программе "Brīvības bulvaris" (Бульвар свободы) Латвийского радио главной проблемой Латвии назвал неспособность принять решение, стратегическое решение. Это в итоге и привело к отставанию Латвии в экономике и от Эстонии, и от Литвы. "И если мы продолжим в том же духе, то к соседям не приблизимся", - предупредил ректор ЛУ.

"Мы не отстаем от эстонцев ни в вопросе безопасности, ни в вопросе языка. Мы отстаем от эстонцев в вопросе экономики и конкурентоспособности", - отметил Г. Берзиньш. Он призвал использовать опыт экономического развития двух стран - Южной Кореи и Израиля. Это две небольших страны, которые смогли добиться невероятных успехов в экономике, несмотря на все внешние угрозы.

"Что сделал Израиль – кстати, что-то подобное уже сделали и литовцы некоторое время назад – они создали для тех, кто хочет стремительного роста и внедрения инноваций, такие очень специфические механизмы поддержки через государственные инструменты управления риском. Сейчас было бы сложно войти в них, но это такие очень глубоко фактически инструменты финансовой системы, которые использовались для развития собственной экономики. Они очень точно сказали — мы инвестируем в исследования, развитие, чтобы развивать свой военный сектор, но как только мы видим возможность его коммерциализировать, мы говорим — это мы оставляем у себя, это мы коммерциализируем. Любую идею. Например, тот же «Waze», которым мы все пользуемся, вырос из израильского военного сектора. Это конкретный израильский продукт, который потом купил «Google», а эти навигационные системы и системы кибербезопасности информационных технологий создавались через военный сектор, который затем был коммерциализирован", - продолжил ректор ЛУ. Он призвал ничего не выдумывать и просто перенести опыт этих стран в Латвию - систему сочетания военной индустрии и инноваций.