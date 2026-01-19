Baltijas balss logotype
«Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге 1 2860

Наша Латвия
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге

Жительница Риги опубликовала в группе Facebook «Mūsu mammas» предупреждение для родителей, призвав их срочно поговорить с детьми о безопасности во время зимних развлечений.

Поводом стали регулярные несчастные случаи на Дрейлинькалнс («шапка Ушакова»), где дети катаются на санках и тюбингах.

По словам авторa сообщения, несмотря на то, что зимние катания с горок являются популярным и радостным занятием, именно на этой горке практически ежедневно происходят травмы. Склон усеян камнями, из-за чего при падениях дети сильно ударяются. Дополнительную опасность создают разные стартовые высоты и высокая скорость — дети часто сталкиваются друг с другом. Многочисленные неровности и бугры работают как трамплины: санки и «плюшки» взлетают в воздух, а приземления нередко заканчиваются падениями.

Особую тревогу вызывают сообщения о тяжелых травмах, зафиксированных в последние выходные и ранее. По словам рижанки, одна девочка получила перелом позвоночника, а мальчик, предположительно, травмировал шею — после падения он лежал неподвижно. Дети, катающиеся с горки вместе с родителями, находятся под присмотром, однако многие подростки катаются без взрослых, и тогда все зависит лишь от случая.

Автор публикации отмечает, что за время пребывания на улице в тот же день они видели четыре бригады скорой помощи. По ее словам, ситуация настолько серьезная, что создается впечатление, будто медикам скоро придется дежурить на месте постоянно. Отдельно подчеркивается, что надувные тюбинги легко рвутся о камни, что еще больше повышает риск травм.

Жительница Риги настоятельно просит родителей поговорить с детьми и объяснить им возможные последствия. «Очень жаль детей. Риск остаться инвалидом из-за катания с горки — это не шутка», — говорится в сообщении. Тем, кто планирует приезжать на этот холм из других районов города, она категорически не рекомендует выбирать данное место для зимнего отдыха.

#Рига #безопасность #скорая помощь #родители #травмы #социальные сети #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
2
6
0
2

Оставить комментарий

(1)
  • ks
    kokorins sergejs
    19-го января

    Дума!облогородте.горку.для.детей.наверно.как.всегда.нет.денег?

    17
    2

