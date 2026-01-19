Крещение, как и Пасха, считается самым древним праздником в христианской культуре. Этот день связан с евангельским событием — крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан.

Рассказываем об истории, смысле и традициях праздника.

Смысл названия

Праздник Крещение Господне тесно связан с событием земной жизни Иисуса Христа, описанным евангелистами, — крещением, которое совершил в реке Иордан пророк Иоанн Предтеча, он же — Иоанн Креститель. Второе название праздника — Богоявление. Это название напоминает о чуде, которое произошло во время крещения Христа: в облике голубя с небес сошел Святой Дух, и глас с неба назвал Иисуса сыном.

Этот день также часто называли "днем Просвещения", "праздником Светов" или "святыми Светами" — в знак того, что Таинство Крещения очищает человека от греха и просвещает Светом Христовым.

История праздника

Согласно Евангелию, после странствий в пустыне пророк Иоанн Предтеча пришел на реку Иордан, в которой иудеи традиционно совершали религиозные омовения. Здесь он стал говорить народу о покаянии, рассказал про крещение для оставления грехов и начал крестить людей в водах.

Когда Иисусу было 30 лет, он также пришел к водам реки Иордан и попросил Иоанна крестить его. После крещения "отверзлись" небеса и на Иисуса снизошел Святой Дух в виде голубя. При этом все услышали слова Бога Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение" (Мф. 3:17).

Они указывали Иоанну Крестителю и присутствующему народу на Божественное достоинство крестившегося Иисуса Христа. Считается, что в этом событии людям была явлена Святая Троица: Бог Отец — голосом с неба, Бог Сын — крещением от Иоанна в Иордане, Бог Дух Святой — снизошедшим на Иисуса Христа голубем.

Как принято праздновать

На Крещение проходят богослужения и крещенские купания в прорубях (иорданях). Для этого на водоемах делают специальные проруби, а на площадях городов и поселков устанавливают купели. В народе считается, что купание в проруби дает очищающую для души и тела силу.

Впрочем, купание в иорданях остается для верующих исключительно добровольным делом. Для христиан на Крещение главное — посетить службу в церкви, исповедоваться, причаститься и принять крещенскую воду.

Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник, православные соблюдают строгий пост, употребляя в пищу традиционное постное блюдо из крупы — сочиво. Трапезничать можно только после выноса свечи после литургии утром и первого причащения крещенской водой.

Освящение воды

Главная традиция праздника Крещение Господне — освящение воды, которое происходит в храмах и на водоемах.

Воду освящают дважды: накануне — 18 января и непосредственно в день Богоявления — 19 января на Божественной литургии.

Крещенская вода называется "агиасма" и считается святыней, исцеляющей душу и тело. Употреблять крещенскую воду можно в течение всего года. Святой водой можно окроплять жилые помещения, вещи, принимать во время болезни, наносить на больные места, а также давать пить тем, кто не может быть допущен ко Святому Причастию.

По словам церковных служителей, даже водопроводная вода из крана в этот день освящается. Освященную в храме воду нельзя использовать для бытовых нужд, мытья или стирки. Хранить святую воду рекомендуется в доме, желательно возле икон.

Где в Латвии проходят организованные Крещенские купания?

Праздничные купания начинаются сразу после вечерней службы 18 января. Многие стараются окунуться в прорубь в полночь. И в Латвии этот праздник издавна собирает сотни людей — как в храмах, так и у открытых водоемов.

Одно из самых известных мест — Вишкская волость Аугшдаугавского края, где 19 января на озере Лукнас, недалеко от Даугавпилса, и в этом году состоится Великое освящение воды и традиционное зимнее купание. Самоуправление сообщает, что церемония Великого освящения воды на озере Лукнас пройдет 19 января в 13:00. Из года в год мероприятие возглавляет священник местного прихода, а после купания участников ждут горячий чай, блины и даже возможность согреться в бане.

Аналогичное мероприятие состоится также в Лиепае. Там местных православных традиционно приглашают на христианское купание в водоеме Беберлини в Каросте 19 января в 17:00. Смелых верующих будут ждать отапливаемая баня, горячий чай и уникальная атмосфера многовековой традиции.

Крещенские купания ранее проводились и в Риге — на набережной Даугавы у статуи Большого Кристапа, но в последние годы они отменены.