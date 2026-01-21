Baltijas balss logotype
Рижская дума решила оставить в школе учеников младших классов вплоть до Лиго 2 5522

Наша Латвия
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рижская дума решила оставить в школе учеников младших классов вплоть до Лиго

В Риге планируется ввести новую услугу — обеспечить детям содержательное времяпрепровождение в школе до праздника Лиго, заявил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис, пишет LETA.

В самоуправлении поясняют, что цель организуемых подведомственным Департаменту образования, культуры и спорта общеобразовательных учреждений мероприятий — предоставить ученикам этих школ возможность бесплатно и с пользой проводить свободное время в летние каникулы.

Это станет одним из инструментов в распоряжении директоров школ для содействия внедрению единой школьной системы.

Кирсис подчеркнул, что это будет поддержкой для родителей, у которых во время школьных каникул часто нет возможности присматривать за детьми.

Такая возможность будет предоставлена ученикам первых четырёх классов, которые смогут проводить в школе от четырёх до шести часов, участвуя в спортивных мероприятиях, творческих мастерских, играх и развлекательных занятиях.

Планируется, что вначале такая возможность будет организована в 30 школах, каждая из которых сможет принять до 50 детей. Таким образом, школьники смогут провести в школе 15 летних дней.

В целом на эти цели планируется выделить 450 000 евро.

#Вилнис Кирсис #Рига #образование #спорт #школа #культура #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    21-го января

    Идиоты им уже недостаточно того, что они и так над детьми издеваются своей программой, так ещё и на месяц дольше мучить решили. Дебилы.

    41
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    21-го января

    Высок и раздолен полёт фантазии думцев в изобретении новых кормушек!

    66
    4

