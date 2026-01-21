Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В среду существенных осадков не ожидается; среднесуточная температура уже на 11 градусов ниже нормы 0 608

Наша Латвия
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В среду существенных осадков не ожидается; среднесуточная температура уже на 11 градусов ниже нормы
ФОТО: LETA

В среду в отдельных районах Латвии выглянет солнце и местами пройдет небольшой снег, прогнозируют синоптики.

Туман рассеется, иней постепенно опадет. Восточный ветер станет умеренным, вечером на Колке порывы достигнут 17 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит от -3 до -9 градусов, местами на юге страны — от -10 до -12 градусов.

В Риге существенных осадков не ожидается, будет дуть слабый восточный ветер, вечером температура воздуха повысится до -6 градусов.

Атмосферное давление в Латвии понизилось до 1019–1023 гектопаскалей на уровне моря, а на северо-востоке Европы укрепляется новый антициклон.

Среднесуточная температура воздуха опустилась на 11 градусов ниже нормы

Во вторник среднесуточная температура воздуха в Латвии опустилась на 11 градусов ниже нормы — до -14,2 градуса, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Норма, то есть средняя температура воздуха 20 января в период с 1991 по 2020 год, составляет -3,3 градуса. Самая низкая среднесуточная температурная норма фиксируется с 22 по 26 января, а также 6 февраля, — до -4,0 градусов.

Минимальная температура воздуха во вторник в сети наблюдений ЛЦОСГМ составила -24,5 градуса утром в Даугавпилсе. Также в среду в 4 часа утра термометр на метеостанции в Даугавпилсе показал -24,5 градуса.

Это самый сильный мороз в Латвии с 8 января 2024 года, когда местами в Латгале температура воздуха достигала -30 градусов.

Ожидается, что январь этого года станет самым холодным месяцем с февраля 2012 или 2011 года, когда средняя температура по стране составляла соответственно -8,8 и -8,9 градуса. Возможно, этот месяц станет самым холодным с января 2010 года, когда средняя температура опустилась до -11,5 градуса.

Читайте нас также:
#климат #погода #Латвия #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Переполненность жилья в Латвии - хуже только в одной стране
Изображение к статье: Грипп «уходит вглубь»: почему осложнений становится больше, несмотря на спад заболеваемости
Изображение к статье: Уроков не будет: из-за повреждения трансформатора одна школа Латвии осталась совсем без электричества
Изображение к статье: Середина января в Латвии была на восемь градусов холоднее, чем обычно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объявлены номинанты на «Оскар»
Культура &
Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика
Изображение к статье: Давос: Зеленский о неспособности Европы к решительным мерам
В мире
Изображение к статье: Дроны с судна-матки могут опускаться на глубину в 10 км. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: «Грабеж»! Скарлетт Йоханссон и Кейт Бланшетт среди 800 артистов, выступивших против ИИ
Lifenews
Изображение к статье: Объявлены номинанты на «Оскар»
Культура &
Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео