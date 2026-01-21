В среду в отдельных районах Латвии выглянет солнце и местами пройдет небольшой снег, прогнозируют синоптики.

Туман рассеется, иней постепенно опадет. Восточный ветер станет умеренным, вечером на Колке порывы достигнут 17 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит от -3 до -9 градусов, местами на юге страны — от -10 до -12 градусов.

В Риге существенных осадков не ожидается, будет дуть слабый восточный ветер, вечером температура воздуха повысится до -6 градусов.

Атмосферное давление в Латвии понизилось до 1019–1023 гектопаскалей на уровне моря, а на северо-востоке Европы укрепляется новый антициклон.

Среднесуточная температура воздуха опустилась на 11 градусов ниже нормы

Во вторник среднесуточная температура воздуха в Латвии опустилась на 11 градусов ниже нормы — до -14,2 градуса, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Норма, то есть средняя температура воздуха 20 января в период с 1991 по 2020 год, составляет -3,3 градуса. Самая низкая среднесуточная температурная норма фиксируется с 22 по 26 января, а также 6 февраля, — до -4,0 градусов.

Минимальная температура воздуха во вторник в сети наблюдений ЛЦОСГМ составила -24,5 градуса утром в Даугавпилсе. Также в среду в 4 часа утра термометр на метеостанции в Даугавпилсе показал -24,5 градуса.

Это самый сильный мороз в Латвии с 8 января 2024 года, когда местами в Латгале температура воздуха достигала -30 градусов.

Ожидается, что январь этого года станет самым холодным месяцем с февраля 2012 или 2011 года, когда средняя температура по стране составляла соответственно -8,8 и -8,9 градуса. Возможно, этот месяц станет самым холодным с января 2010 года, когда средняя температура опустилась до -11,5 градуса.