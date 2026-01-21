У Геннадия из Вангажи уже около 30 лет есть квартира в многоквартирном доме на улице Видземес. Сейчас он собственноручно делает там ремонт, но радости от обновления жилища нет — в доме уже долгое время проблемы с отоплением, сообщает Bez Tabu (ТВ3).

Термометр в квартире Геннадия показывает всего 15 градусов тепла. Чтобы не мёрзнуть, он вынужден тепло одеваться.

Геннадий уже не раз обращался к управляющему дому, но проблема до сих пор не решена.

И мёрзнет не только он — соседи, живущие этажом выше или ниже, также вынуждены мириться с холодом в своих квартирах.

С ситуацией обратились как в самоуправление Ропажского края, так и к управляющему — ООО “Vilkme”.

Муниципальное ООО “Vilkme”, которое обслуживает жилой дом по адресу ул. Видземес 15 в Вангажи, сообщает, что теплоэнергия для отопления закупается у теплоэнергетического предприятия ООО “Vangažu Sildspēks”. Температура теплоносителя, подаваемого в дом, составляет около 68 °C, что соответствует нормативным требованиям и считается достаточной для обогрева жилых помещений с учётом температуры наружного воздуха.

20 января 2026 года управляющий повторно осмотрел квартиру Геннадия. Согласно результатам осмотра, управляющий обеспечивает подачу теплоносителя соответствующей температуры, а пониженная температура воздуха внутри помещений связана с общим техническим состоянием здания и его низкой энергоэффективностью.

Управляющий также указывает, что в доме устаревшая система центрального отопления, в которой невозможно индивидуально регулировать подачу тепла по квартирам или этажам. Отопление подаётся централизованно, без локальных регулировок.

Кроме того, управляющий осмотрел квартиры, подключённые к проблемному стояку отопления. Было установлено, что ранее в системе отопления проводились перепланировки, использованы трубы неподходящего диаметра и переходники, из-за чего циркуляция теплоносителя в системе стала неравномерной.

Тепловые замеры в отдельных квартирах также выявили неправильно установленные окна, через которые в помещения проникает холодный воздух, что существенно снижает температуру внутри.

Управляющий пришел к выводу, что система центрального отопления в доме работает некорректно и в долгосрочной перспективе необходимо провести реконструкцию горизонтальных и вертикальных трубопроводов. Решение об этом должны принять сами владельцы квартир.

Для краткосрочного улучшения ситуации ООО “Vilkme” планирует заказать новый теплообменник, который позволит увеличить проходимость теплоносителя в системе. Также планируется созвать общее собрание владельцев квартир, чтобы принять решение о реновации дома или хотя бы реконструкции инженерных коммуникаций.

ТВ3