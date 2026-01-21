Baltijas balss logotype
Жильцы многоквартирного дома в Вангажи мёрзнут — в квартирах чуть более 10 градусов 2 3008

Наша Латвия
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Жильцы многоквартирного дома в Вангажи мёрзнут — в квартирах чуть более 10 градусов
ФОТО: скриншот видео TV3

У Геннадия из Вангажи уже около 30 лет есть квартира в многоквартирном доме на улице Видземес. Сейчас он собственноручно делает там ремонт, но радости от обновления жилища нет — в доме уже долгое время проблемы с отоплением, сообщает Bez Tabu (ТВ3).

Термометр в квартире Геннадия показывает всего 15 градусов тепла. Чтобы не мёрзнуть, он вынужден тепло одеваться.

Геннадий уже не раз обращался к управляющему дому, но проблема до сих пор не решена.

И мёрзнет не только он — соседи, живущие этажом выше или ниже, также вынуждены мириться с холодом в своих квартирах.

С ситуацией обратились как в самоуправление Ропажского края, так и к управляющему — ООО “Vilkme”.

Муниципальное ООО “Vilkme”, которое обслуживает жилой дом по адресу ул. Видземес 15 в Вангажи, сообщает, что теплоэнергия для отопления закупается у теплоэнергетического предприятия ООО “Vangažu Sildspēks”. Температура теплоносителя, подаваемого в дом, составляет около 68 °C, что соответствует нормативным требованиям и считается достаточной для обогрева жилых помещений с учётом температуры наружного воздуха.

20 января 2026 года управляющий повторно осмотрел квартиру Геннадия. Согласно результатам осмотра, управляющий обеспечивает подачу теплоносителя соответствующей температуры, а пониженная температура воздуха внутри помещений связана с общим техническим состоянием здания и его низкой энергоэффективностью.

Управляющий также указывает, что в доме устаревшая система центрального отопления, в которой невозможно индивидуально регулировать подачу тепла по квартирам или этажам. Отопление подаётся централизованно, без локальных регулировок.

Кроме того, управляющий осмотрел квартиры, подключённые к проблемному стояку отопления. Было установлено, что ранее в системе отопления проводились перепланировки, использованы трубы неподходящего диаметра и переходники, из-за чего циркуляция теплоносителя в системе стала неравномерной.

Тепловые замеры в отдельных квартирах также выявили неправильно установленные окна, через которые в помещения проникает холодный воздух, что существенно снижает температуру внутри.

Управляющий пришел к выводу, что система центрального отопления в доме работает некорректно и в долгосрочной перспективе необходимо провести реконструкцию горизонтальных и вертикальных трубопроводов. Решение об этом должны принять сами владельцы квартир.

Для краткосрочного улучшения ситуации ООО “Vilkme” планирует заказать новый теплообменник, который позволит увеличить проходимость теплоносителя в системе. Также планируется созвать общее собрание владельцев квартир, чтобы принять решение о реновации дома или хотя бы реконструкции инженерных коммуникаций.

ТВ3

#ремонт #отопление #тепло #реконструкция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • ВП
    Валерик Перов
    22-го января

    Этот дом последний который построили в Вангажи я практику проходил в этом доме 1986-89 году точно не помню.Это смешно за 34 лет не зависимости ни одного ремонта в Латвии не сделано а денег гребут кучу.

    0
    0
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    21-го января

    Если первый или последний этаж, то температура вполне нормальная для советских домов с дефолтной системой отопления. У мну приятель в советской девятиэтажке на девятом квартиру 3 года снимал и зимой была такая же температура внутри. Те, кто в середине этажей орут что им отопления много. Кто на первых или последних с холодом от подвалов и чердаков мёрзнут. В принципе, утеплить подвал и чердак не так и много средств.

    6
    14

Видео