Хотя заболеваемость гриппом на 100 000 населения снизилась с 433 в конце прошлого года до 268 на второй неделе этого года, число случаев осложнений гриппа - пневмонии - увеличилось с 15 до 105, причем наибольший рост наблюдался в возрастной группе 65 лет и старше, пишет Latvijas Avīze.

Вирус гриппа может поражать не только легкие, но и другие системы органов, например, сердце.

Существует четыре типа вирусов гриппа, три из которых поражают человека. Вирусы типов А и В вызывают тяжелые формы заболевания, в то время как тип С вызывает легкие инфекции дыхательных путей.

В этом сезоне все подтвержденные в Национальной микробиологической референсной лаборатории вирусы гриппа относятся к типу А - в 82% случаев преобладает подтип A/H3. Вирус гриппа в основном вызывает лихорадку (38-40°), сухой, раздражающий кашель, боль за грудиной, головную боль, слабость, боли в мышцах и суставах, а также заложенность носа. У детей часто также наблюдаются рвота и диарея. У взрослых заболевание в основном протекает в легкой форме, и пациенты выздоравливают в течение 7-10 дней, но в некоторых случаях болезнь протекает тяжело, развиваются осложнения, которые иногда приводят к летальному исходу. Люди старше 65 лет, хронически больные, беременные женщины и младенцы подвержены большему риску осложнений. Статистика показывает, что примерно у 15% инфицированных развиваются тяжелые осложнения.

Инфекционист Велга Кусе называет пневмонию наиболее распространенным осложнением гриппа, которое может быть вызвано как вирусной, так и бактериальной инфекцией. "В случаях геморрагической пневмонии, вызванной первичным вирусом гриппа, заболевание прогрессирует быстро, сопровождаясь очень высокой температурой. Это осложнение, которое может быть смертельным, наблюдается редко. Чаще в процессе выздоровления развивается вторичная бактериальная пневмония. Она проявляется повторным повышением температуры и ухудшением состояния", - рассказала специалист.