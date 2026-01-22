Из-за повреждения трансформатора сегодня были приостановлены занятия в Смилтенской средней школе, подтвердила агентству LETA директор школы Ингуна Кондратьева.

Она сообщила, что утром загорелся трансформатор, расположенный за пределами школьного здания, поэтому были вызваны спасатели Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Как рассказала представитель ГПСС Сандра Вейиня, горение трансформатора происходило на площади одного квадратного метра. Пожар был потушен.

По словам Кондратьевой, из-за возгорания трансформатора в школе пропало электричество, в результате чего стало невозможно обеспечить подачу воды, отопление и питание учащихся. В связи с этим было принято решение приостановить учебный процесс, и школьники были отправлены домой.

Директор сообщила, что в настоящее время АО Sadales tīkls проводит ремонт трансформатора. Возможно, ремонт удастся завершить к концу дня. Пока не известно, будут ли проводиться занятия завтра.

Как проинформировала агентство LETA представитель Sadales tīkls Алина Силдник, сегодня около 8:30 утра была зафиксирована авария в низковольтной (0,4 кВ) электросети, в результате чего возникли перебои с электроснабжением у примерно 1300 клиентов в Смилтене. Из-за повреждения было зафиксировано задымление в трансформаторной подстанции по адресу улица Дактеру, 27А.

Sadales tīkls немедленно приступила к локализации повреждения. Проведя переключения в электросети, электроснабжение для большинства клиентов было восстановлено в течение нескольких минут. В настоящее время без электричества остаются ещё пять клиентов, включая расположенное рядом учебное заведение.

Оперативная ремонтная бригада продолжает работы на месте происшествия — повреждённое оборудование уже демонтировано, в данный момент устанавливается новое. После завершения работ электроснабжение будет восстановлено всем клиентам, обещают в Sadales tīkls.

Причиной повреждения, возможно, стали колебания температуры воздуха и повышенная влажность, добавила Силдник.