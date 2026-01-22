Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Уроков не будет: из-за повреждения трансформатора одна школа Латвии осталась совсем без электричества 0 1420

Наша Латвия
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Уроков не будет: из-за повреждения трансформатора одна школа Латвии осталась совсем без электричества
ФОТО: LETA

Из-за повреждения трансформатора сегодня были приостановлены занятия в Смилтенской средней школе, подтвердила агентству LETA директор школы Ингуна Кондратьева.

Она сообщила, что утром загорелся трансформатор, расположенный за пределами школьного здания, поэтому были вызваны спасатели Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Как рассказала представитель ГПСС Сандра Вейиня, горение трансформатора происходило на площади одного квадратного метра. Пожар был потушен.

По словам Кондратьевой, из-за возгорания трансформатора в школе пропало электричество, в результате чего стало невозможно обеспечить подачу воды, отопление и питание учащихся. В связи с этим было принято решение приостановить учебный процесс, и школьники были отправлены домой.

Директор сообщила, что в настоящее время АО Sadales tīkls проводит ремонт трансформатора. Возможно, ремонт удастся завершить к концу дня. Пока не известно, будут ли проводиться занятия завтра.

Как проинформировала агентство LETA представитель Sadales tīkls Алина Силдник, сегодня около 8:30 утра была зафиксирована авария в низковольтной (0,4 кВ) электросети, в результате чего возникли перебои с электроснабжением у примерно 1300 клиентов в Смилтене. Из-за повреждения было зафиксировано задымление в трансформаторной подстанции по адресу улица Дактеру, 27А.

Sadales tīkls немедленно приступила к локализации повреждения. Проведя переключения в электросети, электроснабжение для большинства клиентов было восстановлено в течение нескольких минут. В настоящее время без электричества остаются ещё пять клиентов, включая расположенное рядом учебное заведение.

Оперативная ремонтная бригада продолжает работы на месте происшествия — повреждённое оборудование уже демонтировано, в данный момент устанавливается новое. После завершения работ электроснабжение будет восстановлено всем клиентам, обещают в Sadales tīkls.

Причиной повреждения, возможно, стали колебания температуры воздуха и повышенная влажность, добавила Силдник.

Читайте нас также:
#ремонт #пожар #Латвия #школа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
1
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Расходы на отопление, неочищенные дороги и уборка снега: какие неудобства этой зимой испытывают жители?
Изображение к статье: Призывают в течение часа считать птиц у кормушек
Изображение к статье: В течение дня температура воздуха не повысится
Изображение к статье: И тебя вылечат – если успеют: правительство Силини взялось за реформу больничной сети Латвии Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Метод Гарвардской тарелки: как питаться сбалансированно без диет и запретов
Люблю!
Изображение к статье: Анастасия Юрьевна не даст себя в обиду. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Гранульный бум закончился? Отрасль предупреждает о риске нерентабельности
Бизнес
Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео