«Денег больше не дадим, но отреформировать можем», – примерно под таким девизом работает минздрав во главе с Хосамом Абу Мери. Очередная реформа была рассмотрена и одобрена на последнем заседании Кабинета Министров. Но обо всем по порядку.

Экономия на врачах

Сперва об общей ситуации в системе здравоохранения. Как известно, очереди к врачам и особенно на плановые операции по квотам растягиваются даже не на месяцы, а на годы. Причина очевидна: нехватка бюджетного финансирования. Это подтверждает и статистика. Итак, согласно официальным данным ЕС, Латвия по размеру финансирования здравоохранения (в процентном соотношении к ВВП) занимает одно из последних мест в Евросоюзе.

Так Латвия тратит на медицину всего 4,34% от ВВП. А, к примеру, Германия - 10,09% от ВВП, Франция - 9,71%. Хотя доходы жителей этих стран в разы больше, чем у латвийцев.

Отметим, что и наши балтийские соседи хоть и не намного, но все-таки опережают Латвию по объему финансирования здравоохранения: Литва - 4,93%, а Эстония — 5,67% от ВВП.

Стоит ли удивляться, что при этом Латвия входит в список тех стран ЕС, жители которых очень много тратят (доплачивают) при оплате медицинских услуг? По этому показателю мы занимаем третье место – больше нас из своего кармана тратят на лечение только жители Мальты и Болгарии.

Живут хорошо, но не долго

Наша страна находится и в еще одном антитопе - Латвия уже много лет входит в список стран ЕС с самой низкой ожидаемой продолжительностью здоровой жизни. В 2024 году среднее количество лет здоровой жизни (без существенных функциональных нарушений и инвалидности) составляло 63,1 года, в то время как в Латвии это были всего 52,8 года, что более чем на десять лет отстает от среднего показателя по ЕС.

Согласно последнему исследованию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), причины плохого состояния здоровья латвийцев кроются в четырех факторах:

образ жизни населения,

ограниченный доступ к своевременному лечению,

высокие доплаты пациентов,

недостаточное финансирование сферы здравоохранения.

Возникает закономерный вопрос: как минздрав собирается устранять эти причины, особенно три последних, поскольку на образ жизни населения едва ли чиновники могут как-то повлиять? Ну разве что очередными рассказами о вреде алкоголя, сигарет и неправильного питания.

Вместо денег — электронный учет

В отсутствие финансов минздрав фонтанирует идеями. Что касается очередей к специалистам, то ведомство Абу Мери пока будет пытаться их уменьшать без дополнительных денег – за счет усовершенствования системы электронного учета. То есть направления будут впредь только электронными и можно будет исключить ситуацию, когда пациенты сразу записываются к нескольким специалистам одного профиля или на повторные обследования и анализы по квотам.

Едва ли эта мера существенно уменьшит очереди. В любом случае, это не относится ни к плановым операциям, ни к доступности неотложной медпомощи в стационарах.

Улучшить стационарное обслуживание и призвана реформа, утвержденная правительством. Опять-таки никаких дополнительных финансовых ресурсов она не предполагает — только перераспределение существующих.

В чем же суть реформы?

До сего дня, в результате предыдущей реформы, все стационары, оказывающие помощь за госсчет, поделены на 5 категорий. Сейчас же предлагается эти 36 стационаров, где есть отделения неотложной медпомощи и приемного покоя, поделить на три уровня: многопрофильные больницы, региональные больницы и локальные.

Целей также три:

во-первых, улучшить скорость поступления пациента в стационар для стабилизации его состояния,

во-вторых — упростить саму систему госпитализации,

в-третьих — обеспечить равномерное оказание качественной медпомощи по всей стране.

Реальность такова — и об этом тоже говорится в информационном докладе минздрава, что население Латвии стареет, а стало быть потребность в медицинских услугах постоянно возрастает.

Стареют и болеют

В 2024 году 63% жителей Латвии были трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет). По сравнению с 2023 годом их доля в общей численности населения немного сократилась. Сениоры в возрасте 65 и более лет составляли 21,9% от всего населения, удельный вес вырос на 0,5 %.

В свою очередь численность населения в возрасте 80 и более лет за последние 30 лет выросла с 71 тысяч до 112 тысяч, составив 6% от всех жителей страны.

«Выделяемое государством финансирование лечебных учреждений на обеспечение стационарной помощи по-прежнему недостаточно для покрытия растущих фактических затрат больниц, в связи с чем необходимо эффективное управление больничными сетями, обусловленное несколькими факторами, как, например, демографические тенденции (старение и низкая рождаемость общества), нехватка человеческих ресурсов в отраслях здравоохранения и неудовлетворенные потребности населения в услугах здравоохранения, доступность амбулаторных услуг, а также возможность бригаде Службы неотложной медицинской помощи добраться в течение часа до стационарного лечебного учреждения», – обрисовали ситуацию чиновники минздрава.

А профсоюзы против...

На бумаге все выглядит красиво и логично. А как на практике? Профсоюз медработников уже вышел с заявлением, в котором крайне критически оценил одобренную правительством реформу: она, по мнению профсоюзов, поспешна, и не отвечает на имеющиеся проблемы. Не хватает углубленного анализа, четких критериев и конкретных, измеримых решений, которые позволили бы уверенно оценить влияние предусмотренных изменений на:

распределение функций больниц и модель долгосрочного развития;

обеспечение человеческими ресурсами;

занятость и условия труда работников здравоохранения;

безопасность пациентов;

доступность услуг здравоохранения по всей стране.

От того, что больницы «нарезали» по другому, дополнительных врачей, медсестер и санитаров в больницах не появится, и денег тоже не будет больше. По крайней мере, пока. Но если действительно «скорая» сможет быстро доставить пациента на ближайшего стационара и он получит там первоначальную медпомощь и жизнь его будет спасена, то уже можно считать реформу полезной.

Три вида больниц

Итак, что же изменится после реализации реформы?

Многопрофильные больницы (это университетские клиники в Риге и стационары в крупных по латвийским меркам городах) должны будут обеспечить всю возможную специальную медпомощь самого высокого уровня, круглосуточную доступность основных врачей-специалистов, включая очные консультации и радиологов, круглосуточную работу лабораторной и визуальной диагностики, реанимационных отделений.

Региональные больницы должны будут обеспечить оказание неотложной медпомощи 24/7 с круглосуточным дежурством врачей-интернов (терапевтов) и хирурга, а также с круглосуточной работой визуальной и лабораторной диагностики. При необходимости должны быть организованы консультации и помощь реаниматолога, гинеколога, невролога…

Локальные больницы должны будут обеспечить круглосуточное дежурство врача-интерна или хирурга, а также лабораторную и визуальную диагностику с удаленной работой радиолога. Задача — стабилизировать состояние пациента с тем, чтобы затем, при необходимости, его можно было бы доставить уже в региональный или многопрофильный стационар.