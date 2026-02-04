Миновал месяц с тех пор, как взрыв газа в одном из домов на улице Баускас оставил без крова несколько десятков человек, пишут общественные СМИ.

За это время жители получили от самоуправления всю помощь, за которой обращались, и каждый получил другое временное жилье. Заключение строительного эксперта о том, что дом технически возможно восстановить, стало известно собственникам квартир в пятницу. Однако, как подчеркивают жильцы, до этого еще очень далеко.

Владелица одной из квартир пострадавшего от взрыва здания Ирена Кирштейне рассказала:

"Это слово "возобновить" само по себе довольно многообещающее, но в комплекте с ним идет очень много сложных, трудных, затратных по времени и финансово очень ответственных решений, которые нам как собственникам придется принять. В целом, да, конечно, радует тот факт, что здание может быть восстановлено, но тем не менее мы осознаем и те финансовые последствия, которые это решение повлечет".

В ближайшее время еще предстоят критически важные шаги: необходимо провести демонтаж опасных конструкций, что может обойтись в сумму до 40 000 евро. Финансировать демонтаж обязалась Рижская дума. Представитель департамента жилья и окружающей среды Рижской думы Даце Зиединя отметила:

"Мы планируем, что закупка на демонтаж опасных конструкций может быть объявлена уже после 11 февраля. Потенциальный исполнитель работ уже известен. Затем дом нужно укрепить. Это может занять несколько недель. Только после этого жильцы дома смогут забрать необходимые вещи. А затем предполагается провести работы по консервации здания и принять решение о его будущем".

Старший по дому Андрис Виксе рассказывает:

"Люди в шоке. Сейчас еще очень сложно что-то решать. Эмоционально тяжело. Внутри остается имущество, что тоже оказывает серьезное давление. Я думаю, что сейчас никто толком не может сказать, чего захочет или не захочет. Это, конечно, зависит от финансовых возможностей".

Самоуправление на данный момент получило 59 заявлений на выплату предусмотренной поддержки на ремонт жилых помещений в размере до 10 000 евро за каждую квартиру. Каждое заявление и каждую ситуацию самоуправление рассматривает отдельно.

"Сейчас нет такого прогноза, что все получатт именно предусмотренные 10 000 евро. У кого-то, возможно, сумма будет меньше. Работы проводятся в квартире для того, чтобы в нее можно было заселиться, кому-то понадобится и больше. Но, конечно, эти 10 000 евро - максимальный размер пособия - не будут распространяться на общую часть восстановления дома, например на восстановление крыши. Это будет поддержка только для конкретной квартиры", - пояснила представитель столичного департамента жилья и окружающей среды.