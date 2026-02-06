Baltijas balss logotype
«Стоит уже много лет!» Жители возмущены брошенной машиной

Наша Латвия
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Стоит уже много лет!» Жители возмущены брошенной машиной
ФОТО: скриншот видео TV3

Зрительница передачи Bez Tabu (ТВ3) Агнета пригласила программу отправиться в рижский микрорайон Дрейлини, где у входа в детский сад уже много лет стоит брошенный автомобиль.

Жители указывают, что в полицию уже неоднократно сообщали о заброшенном транспортном средстве, однако за все эти годы реальных действий не последовало, пишет tv3.lv.

"Хочу проинформировать вас о машине, которая уже очень долгое время находится у детского сада в Дрейлини. Эта машина стоит там уже бесчисленное количество зим и лет! Не могли бы вы уточнить, кому она принадлежит, чтобы как можно скорее освободить это место для кого-то, кому оно действительно нужно? Спасибо!" - написала Агнета.

Журналисты убедились, что у автомобиля с ноября 2023 года отсутствует действующий техосмотр. Согласно информации из базы данных CSDD, автомобиль исключён из реестра.

«Эта запись означает, что транспортное средство не эксплуатировалось три года. Три года не проходился техосмотр, поэтому автомобиль автоматически исключается из реестра», – пояснил представитель Дирекции безопасности дорожного движения Мартиньш Мальмейстерс.

В Рижской муниципальной полиции сообщили, что первые жалобы на это транспортное средство поступили в 2024 году, однако решение о направлении предупреждения владельцу автомобиля было принято только в конце января этого года. Теперь владелец должен переместить машину до Дня святого Валентина.

"Мы занимаемся перемещением транспортных средств очень и очень долго. Эти наши решения обжаловались в суде, поэтому мы учитываем судебную практику. У сотрудника полиции есть право перемещать транспортное средство в основном с земли, принадлежащей государству или самоуправлению. В данном случае автомобиль стоит на участке, принадлежащем юридическому лицу. Транспортное средство находится на стоянке, припарковано правильно, поэтому мы не начали дело о длительном оставлении машины на дороге. 30 января, получив повторный вызов, сотрудник полиции принял решение вынести предупреждение об оставлении автомобиля на дороге на длительное время", - пояснил представитель Рижской муниципальной полиции Юрис Инкинс.

В прошлом году рижские полицейские переместили 290 автомобилей, в этом году – восемь.

#техосмотр #автомобили
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • I
    Inga
    6-го февраля

    точно с днём

    0
    0

