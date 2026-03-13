Чем больше денег одолжим на Rail Baltica, тем меньше останется на дороги и больницы Латвии — Минфин 6 13701

Дата публикации: 13.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чем больше денег одолжим на Rail Baltica, тем меньше останется на дороги и больницы Латвии — Минфин

Министерство финансов (МФ) указывает, что в публичном пространстве появилась информация о возможности использовать финансовый инструмент Европейского союза (ЕС) «Действия в интересах безопасности Европы, укрепляя европейскую оборонную промышленность» (Security Action for Europe, или SAFE) для финансирования проекта Rail Baltica.

В министерстве подчёркивают, что SAFE — это не подарок, а заём, который государству необходимо будет вернуть, поэтому использование SAFE означало бы дополнительные заимствования и рост государственного долга.

В министерстве также отмечают, что объём государственных заимствований определяется не тем, сколько финансирования доступно Латвии, а тем, какой уровень государственного долга и бюджетного дефицита страна может себе позволить, соблюдая требования фискальной дисциплины. Европейские правила фискальной дисциплины не отменяются даже в том случае, если заём привлекается из SAFE, поэтому и в такой ситуации необходимо соблюдать установленные показатели долга и дефицита.

МФ указывает, что Латвия уже сейчас является лидером по объёму займа SAFE, если оценивать его относительно размера экономики, — он составляет примерно 8,67% от валового внутреннего продукта.

В министерстве поясняют, что если дополнительные заимствования были бы направлены на проект Rail Baltica, то для соблюдения требований фискальной дисциплины на такую же сумму пришлось бы сократить заимствования для других нужд государства. Это означало бы меньше средств для других приоритетов, например образования, здравоохранения или развития автомобильных дорог.

МФ также отмечает, что ни одна из других стран-партнёров проекта — Эстония, Литва или Польша — не выбрала использование займа SAFE для финансирования Rail Baltica.

По мнению Министерства финансов, нарушение требований фискальной дисциплины или сокращение расходов на другие нужды ради ускорения строительства Rail Baltica было бы безответственной фискальной политикой. В министерстве подчёркивают, что Rail Baltica — это проект европейского масштаба, который в первую очередь предполагается финансировать за счёт средств фондов ЕС, при обеспечении государством необходимого софинансирования.

Основным источником финансирования проекта со стороны ЕС является Инструмент соединения Европы (Connecting Europe Facility, CEF). Это программа ЕС по развитию транспортной инфраструктуры, предназначенная для финансирования стратегических трансграничных проектов в рамках европейской транспортной сети TEN-T. Из этого инструмента проект может получить до 85% покрываемых расходов. Поэтому финансирование проекта за счёт сокращения других государственных расходов или посредством дополнительного заимствования, которое пришлось бы возвращать будущим поколениям, по оценке FM не является устойчивым решением.

#финансы #бюджет #фонды ЕС #государственный долг #Rail Baltica #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
