«В настоящее время, – гласит подписанный им документ, который сегодня рассматривает правительство, – в Минобороне и Национальных вооруженных силах проходит конструктивная дискуссия о том, как государственно ответственно усовершенствовать систему пенсий по выслуге и предотвратить возможное дублирование, одновременно находясь на какой-то другой государственной службе/работе, которая дает права на пенсию по выслуге, и... получая государственную премию по выслуге».

За потерю «конкурентоспособности»

В Национальных вооруженных силах (НВС) Латвии право на пенсию по выслуге лет (izdienas pensija) имеют военнослужащие, у которых общий стаж военной службы составляет не менее 20 календарных лет. Соответственно, это могут быть вполне молодые люди в возрасте порядка 45 лет, которые вполне могут начать новую карьеру.

А вот что на сей счет решил Суд Сатверсме:

«Все пенсии за выслугу лет можно условно разделить на три группы:

пенсия за выслугу лет, установленная главным образом с целью компенсации преждевременной утраты трудоспособности по профессии, а именно пенсии за выслугу лет деятелям искусств; пенсии за выслугу лет, установленные главным образом с целью компенсации установленных во время службы дополнительных ограничений и нагрузки, а также содействия качественной деятельности соответствующих служб и структур, особенно в антикоррупционном аспекте, однако не связанной с необходимостью для соответствующих лиц досрочного выхода на пенсию, а именно, пенсий за выслугу лет судьям и дипломатам; пенсии за выслугу лет, определяемые всеми тремя вышеупомянутыми целями, а именно пенсии за выслугу лет военнослужащим, работникам БЗС, работникам системы внутренних дел со специальными служебными званиями и прокурорам».

В документе Минобороны также отмечается, что бывшим военнослужащим «пенсия по выслуге служит поддержкой, чтобы, по окончании службы и начала гражданской карьеры, военный мог бы в пределах возможностей сохранять имевшееся качество жизни, если придется работать на менее оплачиваемой работе в гражданском секторе». «То есть пенсия по выслуге по сути есть компенсация за утерянную во время службы конкурентоспособность на гражданском рынке труда».

А за паёк добавите?

«Обращаем внимание, - пишет далее военное ведомство, - что одновременное получение пенсии за выслугу лет и продолжение службы создают существенные риски:

Теряется основание поддерживать систему пенсий за выслугу лет как таковую, так как таким образом она превращается в доплату к месячной заработной плате;

Военнослужащий от государства одновременно получает взаимоисключающие социальные гарантии — должностной оклад, компенсацию пайка, компенсацию за наем и пенсию за выслугу лет.

Получатель пенсии за выслугу лет – военнослужащий платит сниженный социальный налог и после окончания службы больше не будет иметь права претендовать на пособие по безработице.

«Система пенсий по выслуге лет военнослужащих уникальна», - констатирует Минобороны.

Действительно, это единственное ведомство, где пенсия никак не увязана с возрастом. И, при наличии различных коэффициентов (участие в международных миссиях!), ее можно получить даже через 15 с небольшим календарных лет. По подсчетам ведомства, только для этой категории бывших солдат, коих насчитывается около 2000, потребуется порядка 18 миллионов евро в год. При учете, что каждый будет получать около 1000 евро.

Пока что Минобороны не дает прямых указаний на прекращение пенсий по выслуге — но «постоянно мониторит» систему, и в очередной раз подчеркивает, что «в общем солдаты НВС стремятся служить максимально долго».