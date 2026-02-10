Baltijas balss logotype
«В залог возьмут даже твою рубашку» 0 3253

Наша Латвия
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «В залог возьмут даже твою рубашку»
ФОТО: Unsplash

Эксперт на портале ТВ-3 о проблемах в сфере кредитования бизнеса.

Рост Латвийской экономики без капитала немыслим, однако кредитование остается одним из самых болезненных вопросов для молодых и растущих предприятий. Об этом в подкасте портала «tv3.lv» открыто говорит председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Катрина Зариня, поясняя, какова реальная ситуация с точки зрения предпринимателей и что еще необходимо изменить.

По официальным данным, объемы кредитования в Латвии растут — как у домашних хозяйств, так и у предприятий. Но, как подчеркивает Зариня, это еще не означает, что банки вдруг стали намного более открытыми для новых идей. «Вопрос в том, действительно ли банки больше кредитуют, или предприятия просто вытащили проекты, которые во время кризисов откладывали?!» - говорит Зариня.

Она допускает, что часть предпринимателей во время COVID-19 и высоких процентных ставок выжидали с инвестициями, надеясь на более стабильный период. Сейчас, когда ставки уже быстро не растут, проекты постепенно возвращаются в повестку дня.

Несмотря на сигналы роста, предприниматели по-прежнему сохраняют осторожность. Один из главных камней преткновения - высокие процентные ставки и требование банков к личному обеспечению. «Во многих случаях это означает, что предприниматель должен заложить не только предприятие, но и свою личную собственность», — пояснила Зариня.

Хотя и не всегда, банки нередко требуют личного поручительства и в случае обществ с ограниченной ответственностью. Это заставляет многих предпринимателей дважды задуматься. «Если у тебя уже достаточно стабильное, средне успешное предприятие, возникает вопрос — зачем рисковать своей личной безопасностью?!», — отметила глава ЛТПП.

#covid-19 #банки #инвестиции #Латвия #предпринимательство #кредиты #процентные ставки #кредитование #экономика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
