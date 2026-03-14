Уровень воды в реках Латвии продолжает повышаться, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Метеорологи отмечают, что ледоход происходит на длинных участках рек, поэтому ситуация в реках быстро меняется. Во многих местах затоплены поймы и более низкие участки местности.

В частности, за прошедшие сутки движение льда на Даугаве у Екабпилса вызвало колебания уровня воды. В Плявиньском водохранилище у моста Зелькю уровень воды повысился на 26 сантиметров, а с 3 марта он поднялся на 134 сантиметра.

В целом в реках бассейна Даугавы уровень воды в основном повысился на 9–38 сантиметров. На участках рек, где шел ледоход, например на Айвиексте у Айвиекстской гидроэлектростанции (ГЭС) и в нижнем течении Огре, уровень воды резко колебался.

На Гауе уровень воды повысился на 5–13 сантиметров, однако в местах, где разрушались или образовывались ледовые заторы, наблюдались резкие колебания уровня воды. Так, у Сигулды после разрушения затора уровень воды понизился на 107 сантиметров. На Гауе у Валмиеры с 26 февраля уровень воды повысился на 120 сантиметров.

В реках бассейна Гауи за прошедшие сутки уровень воды повысился на 1–17 сантиметров.

В Салаце и реках ее бассейна уровень воды повышался до 16 сантиметров за сутки.

В Лиелупе и реках ее бассейна уровень воды повысился на 2–56 сантиметров за сутки, однако в Свеце у Узини и в Берзе у Баложи он понизился на 21–24 сантиметра.

В Венте уровень воды повысился на 16–44 сантиметра, и только у Кулдиги уровень воды снизился.

Метеорологи отмечают, что остается все меньше участков рек, где сохраняется ледяной покров, который тает на месте.

В ближайшие дни сохранится теплая погода, лишь местами ночью ожидается небольшой мороз, а к концу недели Латвию пересекут зоны осадков — ожидается небольшой дождь. На части рек уровень воды будет колебаться, однако в целом в большинстве рек продолжится увеличение стока и рост уровня воды.

Продолжится ледоход в нижнем течении Венты, в Лиелупе и реках ее бассейна. Ледоход также будет продолжаться на более длинных участках рек бассейнов Гауи, Даугавы и Салацы.

Во время ледохода будут образовываться заторы, которые вызовут более быстрый рост уровня воды выше по течению.