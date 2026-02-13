Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвийскую компанию от банкротства спас... снег 1 7430

Наша Латвия
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвийскую компанию от банкротства спас... снег

Иногда бизнесу помогает и холодная погода.

Если бы этот зимний сезон был слабым, в следующем году «Жагаркалнс» не существовал бы, признался в интервью передаче «900 секунд» телеканала TV3 владелец лыжной трассы «Жагаркалнс» и директор театра Дайлес Юрис Жагарс.

На вопрос, дает ли период с нового года возможность «жить и смотреть на следующий сезон», он признался, что дает. «Если честно, мы были на грани банкротства», — сказал Жагарс, добавив, что если бы главный кредитор - местный банк, да и «Латвэнерго», не вели себя по-человечески, то этот сезон вряд ли бы начался.

"Если бы этот сезон был слабым, то в следующем году «Жагаркалнс» перестал бы существовать. Невозможно выдержать такие удары", - сказал он, добавив, что не помнит такого года, когда с Рождества не было ни одной оттепели.

Читайте нас также:
#банки #кризис #финансы #зима #банкротство #бизнес #экономика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
8
2
1
0
0
2

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го февраля

    Ну да, кто о чём, а вшивый о бане!

    8
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда
Изображение к статье: В четверг на побережье усилится ветер
Изображение к статье: Трезвость или бедность? Почему в Латвии стали меньше пить пиво Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео