Если бы этот зимний сезон был слабым, в следующем году «Жагаркалнс» не существовал бы, признался в интервью передаче «900 секунд» телеканала TV3 владелец лыжной трассы «Жагаркалнс» и директор театра Дайлес Юрис Жагарс.

На вопрос, дает ли период с нового года возможность «жить и смотреть на следующий сезон», он признался, что дает. «Если честно, мы были на грани банкротства», — сказал Жагарс, добавив, что если бы главный кредитор - местный банк, да и «Латвэнерго», не вели себя по-человечески, то этот сезон вряд ли бы начался.

"Если бы этот сезон был слабым, то в следующем году «Жагаркалнс» перестал бы существовать. Невозможно выдержать такие удары", - сказал он, добавив, что не помнит такого года, когда с Рождества не было ни одной оттепели.