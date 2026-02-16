В беседе из цикла "Латвия 2035" бывший президент Андрис Берзиньш рассуждает о том, что страна снова стоит на распутье: от ошибок девяностых до сегодняшней политической системы, которая, по его мнению, тормозит развитие, пишет Jauns.lv.

Мы слишком многих оттолкнули

Переходим к разговору о девяностых годах. Что, возможно, следовало сделать иначе, что осталось несделанным? Андрис Берзиньш считает, что нам действительно следует извлечь уроки из этих лет, потому что мы снова находимся на перепутье. «Структура Верховного Совета в то время казалась мне более понятной, как и все наши действия в её рамках. Мне повезло, что параллельно с мандатом депутата я был руководителем исполнительного комитета Валмиеры, поэтому напрямую мог видеть, как решения Верховного совета влияют на жизнь на местах. Это обеспечивало прочную связь с реальностью, особенно в экономических вопросах».

От сегодняшнего дне у него ощущение, что власть делает одно, бизнес — другое, а люди посередине - «ни туда ни сюда». «Такой организованный хаос, но это уже вопрос сегодняшнего дня — что нужно делать. Если вернуться к девяностым, то есть одна вещь, которую мы не довели до конца.

Это было время подъема, когда люди хотели строить что-то новое, а мы непростительно многих из них оттолкнули. И сегодня видим последствия этих действий. Иначе нужно было решать вопрос гражданства, потому что это основа государства. И сейчас мы ищем каких-то виноватых и врагов там, где их нет».

Нужно смотреть вперед Где мы спотыкаемся сегодня, почему отстаем как на европейском уровне, так и в сравнении с Балтийскими странами? Андрис Берзиньш говорит, что мы слишком долго ищем виноватых, не смотрим вперед. «Этому мы так и не научились. Мы слишком малы, чтобы быть одни. Нужно уметь искать не врагов, а союзников. И, двигаясь вперед, мы приняли многое, что другие даже не собираются делать. Например, в вопросе отмывания денег мы зашли так далеко, что это уже просто глупость.

Можно гордо говорить — капитальный ремонт! Но если мы перекрываем кислород собственным предпринимателям, то оказываемся там, где есть. И образование — это то, что мы должны понимать как жизненную необходимость. Не военные вещи, не железо войны, а наши головы — вот с чем мы выживем.

И управление! Одними разговорами о сокращении бюрократии ничего не добиться. Нам придется пройтись по всему, начиная с Конституции. Мы маленькое государство, но навесили столько регулирующих систем, что не можем двигаться вперед. Движение вперед обеспечивают не регламенты, а взаимное доверие и сотрудничество людей, чему мы не научились. Например, если бы мы делали хотя бы десятую часть того, что делают другие мировые банки, мы сейчас были бы на совершенно другом уровне. И вся эта глупость с конкуренцией… Преследовать и прослушивать, что мужики в бане выпившие между собой говорят, и возбуждать за это уголовные дела! Еще хуже — какие-то местные представители европейской прокуратуры возбуждают уголовное дело за то, что человек хорошо сделал свою работу, заботился о хозяйственной жизни своего края, как мы видим в Валмиере. Потому что якобы нарушен какой-то пункт инструкции, которую никто не соблюдает и даже не читает. Это просто не укладывается в голове!»

За рубежом Андрис Берзиньш часто слышал: «Вы там совсем сумасшедшие, зачем нам с вами связываться, бороться и еще доказывать, что мы не грабители». Экс-президент с горечью констатирует: «В Латвии предприниматель чувствует себя грабителем».

Нужно менять политическую систему

На вопрос, видит ли он какую-то политическую силу, способную изменить ситуацию, Андрис Берзиньш отвечает, что проблема и в самой политической системе. «Никуда не годится, что у нас пятьдесят три партии. Я пересмотрел нашу Конституцию и пришел к выводу, что всему свое время и свои пропорции. Нам срочно нужно модернизировать свою политическую систему в соответствии с потребностями современного мира. Иначе в перспективе десяти-двадцати лет мы окажемся нигде. Но мы продолжаем безответственно двигаться в никуда.

Кто-то крикнул, что нужно пять процентов на оборону, и мы берем для этого кредиты. Кто это отдаст? Или тот же Rail Baltica. В основе этого проекта нет никакой экономики, нынешняя железная дорога едва дышит. И эти ветропарки! Это уже вчерашний день. Что мы будем делать с этой электроэнергией — греть себе штаны?

Сейчас говорят о совершенно другом виде энергии, над которым уже работают Германия вместе с Китаем. Это нейтринная энергия из космических лучей. А мы возимся с ветропарками».

Андрис Берзиньш считает, что в Латвии достаточно умных и способных людей, но необходимо создать такую политическую систему, которая позволит этим людям действовать, и в конечном итоге включить здравый смысл.