«Ищем врагов там, где их нет»: экс-президент уверен - вопрос гражданства нужно было решать иначе 8 3929

Наша Латвия
Дата публикации: 16.02.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: «Ищем врагов там, где их нет»: экс-президент уверен - вопрос гражданства нужно было решать иначе

В беседе из цикла "Латвия 2035" бывший президент Андрис Берзиньш рассуждает о том, что страна снова стоит на распутье: от ошибок девяностых до сегодняшней политической системы, которая, по его мнению, тормозит развитие, пишет Jauns.lv.

Мы слишком многих оттолкнули

Переходим к разговору о девяностых годах. Что, возможно, следовало сделать иначе, что осталось несделанным? Андрис Берзиньш считает, что нам действительно следует извлечь уроки из этих лет, потому что мы снова находимся на перепутье. «Структура Верховного Совета в то время казалась мне более понятной, как и все наши действия в её рамках. Мне повезло, что параллельно с мандатом депутата я был руководителем исполнительного комитета Валмиеры, поэтому напрямую мог видеть, как решения Верховного совета влияют на жизнь на местах. Это обеспечивало прочную связь с реальностью, особенно в экономических вопросах».

От сегодняшнего дне у него ощущение, что власть делает одно, бизнес — другое, а люди посередине - «ни туда ни сюда». «Такой организованный хаос, но это уже вопрос сегодняшнего дня — что нужно делать. Если вернуться к девяностым, то есть одна вещь, которую мы не довели до конца.

Это было время подъема, когда люди хотели строить что-то новое, а мы непростительно многих из них оттолкнули. И сегодня видим последствия этих действий. Иначе нужно было решать вопрос гражданства, потому что это основа государства. И сейчас мы ищем каких-то виноватых и врагов там, где их нет».

Нужно смотреть вперед Где мы спотыкаемся сегодня, почему отстаем как на европейском уровне, так и в сравнении с Балтийскими странами? Андрис Берзиньш говорит, что мы слишком долго ищем виноватых, не смотрим вперед. «Этому мы так и не научились. Мы слишком малы, чтобы быть одни. Нужно уметь искать не врагов, а союзников. И, двигаясь вперед, мы приняли многое, что другие даже не собираются делать. Например, в вопросе отмывания денег мы зашли так далеко, что это уже просто глупость.

Можно гордо говорить — капитальный ремонт! Но если мы перекрываем кислород собственным предпринимателям, то оказываемся там, где есть. И образование — это то, что мы должны понимать как жизненную необходимость. Не военные вещи, не железо войны, а наши головы — вот с чем мы выживем.

И управление! Одними разговорами о сокращении бюрократии ничего не добиться. Нам придется пройтись по всему, начиная с Конституции. Мы маленькое государство, но навесили столько регулирующих систем, что не можем двигаться вперед. Движение вперед обеспечивают не регламенты, а взаимное доверие и сотрудничество людей, чему мы не научились. Например, если бы мы делали хотя бы десятую часть того, что делают другие мировые банки, мы сейчас были бы на совершенно другом уровне. И вся эта глупость с конкуренцией… Преследовать и прослушивать, что мужики в бане выпившие между собой говорят, и возбуждать за это уголовные дела! Еще хуже — какие-то местные представители европейской прокуратуры возбуждают уголовное дело за то, что человек хорошо сделал свою работу, заботился о хозяйственной жизни своего края, как мы видим в Валмиере. Потому что якобы нарушен какой-то пункт инструкции, которую никто не соблюдает и даже не читает. Это просто не укладывается в голове!»

За рубежом Андрис Берзиньш часто слышал: «Вы там совсем сумасшедшие, зачем нам с вами связываться, бороться и еще доказывать, что мы не грабители». Экс-президент с горечью констатирует: «В Латвии предприниматель чувствует себя грабителем».

Нужно менять политическую систему

На вопрос, видит ли он какую-то политическую силу, способную изменить ситуацию, Андрис Берзиньш отвечает, что проблема и в самой политической системе. «Никуда не годится, что у нас пятьдесят три партии. Я пересмотрел нашу Конституцию и пришел к выводу, что всему свое время и свои пропорции. Нам срочно нужно модернизировать свою политическую систему в соответствии с потребностями современного мира. Иначе в перспективе десяти-двадцати лет мы окажемся нигде. Но мы продолжаем безответственно двигаться в никуда.

Кто-то крикнул, что нужно пять процентов на оборону, и мы берем для этого кредиты. Кто это отдаст? Или тот же Rail Baltica. В основе этого проекта нет никакой экономики, нынешняя железная дорога едва дышит. И эти ветропарки! Это уже вчерашний день. Что мы будем делать с этой электроэнергией — греть себе штаны?

Сейчас говорят о совершенно другом виде энергии, над которым уже работают Германия вместе с Китаем. Это нейтринная энергия из космических лучей. А мы возимся с ветропарками».

Андрис Берзиньш считает, что в Латвии достаточно умных и способных людей, но необходимо создать такую политическую систему, которая позволит этим людям действовать, и в конечном итоге включить здравый смысл.

#гражданство #президент #Латвия #развитие #общество #реформы #экономика #политика
(8)
  • I
    Inga
    17-го февраля

    палец не сломай.

    1
    2
  • I
    Inga
    16-го февраля

    Бывают крокодильи слезы,бывает старческая плаксивость.

    4
    27
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го февраля

    Ищем врагов там, где их нет

    == Это неправда, враги есть и они внутри, на самых ответственных должностях в руководстве.

    Они действительно ничего не делают, только грызуться друг с другом и ещё очень боятся развала своей коалиции, за которой последует неизбежная потеря власти и уход в небытиё!

    72
    2
  • 16-го февраля

    Злой Наверное, большой поклонник Левитса и Вайры? Единственный порядочный президент Латвии: направлял свою зарплату на нужды учебных заведений, никаких выпадов против России, против русских и русскоязычных, против граждан России, против плохо владеющих латышским языком...

    68
    1
  • А
    Андрей
    16-го февраля

    Ну, что сказать в таком случае? Только "Labrīt!" и напрашивается. Но.... вдруг кому-то всё же зайдёт и он тоже включит мозг?!

    26
    1
  • Д
    Дед
    16-го февраля

    Умный дядька, хотя и латыш. Единственный экспрезидент Латвии, который что то делал для государства.

    81
    2
  • З
    Злой
    Дед
    16-го февраля

    Кто мешал этому вундеркинду координально всё изменить? Нет, этот долбоё....б также плыл по течению, боясь обидеть молокососов- дзинтарсов, когда стал никем, распинается!

    27
    24
  • A
    Aleks
    16-го февраля

    А кто писал тогда закон о не присвоении гражданства и придумал закон о не гражданах,чтобы долгие годы стравливать людей о создавать напряжённость в обществе,чтобы легче было пилить заводы,фабрики,распродавать недвижимость каким то левым людям и накапливать капитал? Не секрет,что это был гражданин Израиля Левит,который реализовал с коэнами и другими нехорошими людьми из этнической банды все эти вопросы,на которых банда зарабатывает до сих пор ... 😈🔯👽

    66
    3
Читать все комментарии

