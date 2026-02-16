После введения жестких законодательных рамок процесс международного усыновления в Латвии фактически замер. Параллельно с этим падает и статистика внутри страны.

Если раньше большинство латвийских сирот обретали семьи в США, то теперь эта практика осталась в прошлом. Журналисты TV3 Ziņas выясняли, как государство контролирует судьбу тех, кто уже уехал, и что ждет детей, оставшихся в системе.

На данный момент в регистре усыновления числятся 352 ребенка. Значительная часть из них - подростки, которых местные семьи забирают крайне редко. Многие дети годами живут в детских домах и сами отказываются от перехода в семьи, другие же продолжают надеяться на чудо.

Переломным моментом стал 2022 год. Тогда завершались последние процессы по старым правилам: в США уехали пять человек. С тех пор международное усыновление прекратилось, а внутренние показатели продолжают снижаться. Для сравнения: в прошлом году детей усыновили вдвое меньше, чем в 2024-м.

«Тенденция к снижению, возможно, связана с социально-экономическими условиями: люди не готовы брать на себя дополнительную ответственность. Пока ситуация не стабилизируется, у людей есть опасения за свое экономическое положение», - говорит заместитель директора департамента детской и семейной политики Министерства благосостояния Зита Велдзе.

Новая география и закрытые границы

До 2022 года основным направлением для латвийских детей были Соединенные Штаты. Сегодня это юридически невозможно. Правила игры изменились: теперь усыновление разрешено только в страны, ратифицировавшие Гаагскую конвенцию и Конвенцию ООН о правах ребенка, а также заключившие с Латвией отдельный двусторонний договор. В этот список входят Молдова, Кыргызстан, Узбекистан, Польша, Эстония и Литва. Однако интереса к латвийским детям со стороны этих государств нет.

Руководитель Центра поддержки семей Zvannieki Линда Бальчуне была одним из инициаторов ужесточения закона. Она уверена, что прежняя система была выстроена так, чтобы максимально упростить вывоз детей из страны.

«Это исторический шаг для Латвии и знак того, что страна берет ответственность за своих детей на себя», - считает Бальчуне, подчеркивая, что новые нормы исключают повторение сомнительных схем прошлого.

Проблема контроля: что происходит за океаном

Главный аргумент сторонников запрета - невозможность отследить судьбу ребенка после отъезда. В Латвии даже в случае неудачи приемной семьи ребенок остается в поле зрения социальных служб. В США ситуация была иной.

«В какой-то момент мы наткнулись на доклад, где была описана ужасная практика повторного усыновления - когда ребенка можно передать другой семье, и государство за этим не следит. В нашем кругу были приемные семьи, из которых детей отдавали на зарубежное усыновление. Спустя несколько лет они пытались что-то узнать, но обнаруживали, что ребенок уже не в той семье», - рассказывает Бальчуне.

Впрочем, в Министерстве благосостояния уверяют, что за последними уехавшими в Америку детьми присматривают внимательно.

«С 2021 года изменилось регулирование - введен более строгий надзор после усыновления. Приемные семьи должны предоставлять отчет два раза в год в первые два года, а затем - раз в год до совершеннолетия ребенка. Сейчас мы регулярно получаем эти отчеты», - поясняет Зита Велдзе.

После того как правила стали жестче, зарубежные агентства, выступавшие посредниками между иностранными усыновителями и латвийской системой, полностью прекратили свою деятельность в республике.