В ночь на вторник и утром температура воздуха местами в Латвии опустится до -25...-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

На большей части страны воздух остынет до -15...-25 градусов, в некоторых районах побережья будет немного теплее. При слабом ветре местами, преимущественно на северо-востоке, образуются туман и иней.

Вторник будет преимущественно солнечным, осадков не ожидается. Температура повысится до -5...-11 градусов при слабом или умеренном восточном, юго-восточном ветре.

В Риге во вторник ожидается солнечная погода, без осадков. Ночью при слабом юго-восточном ветре температура воздуха опустится до -17 градусов, в пригородах до -22 градусов. Днем ветер будет дуть от слабого до умеренного с востока, юго-востока, а температура воздуха повысится до -7 градусов.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая низкая температура воздуха в воскресенье утром была -30,3 градуса в Стальгене, а в понедельник утром столбик термометра на Даугавпилсской наблюдательной станции опустился до -30,5 градуса.

Согласно текущим прогнозам, морозов до -30 градусов этой зимой больше не ожидается, погода станет более теплой и переменчивой, с периодическими осадками, оттепелями и порывистым ветром.