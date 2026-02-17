Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии ожидается солнечный день; под Даугавпилсом рано утром было -32 градуса 0 611

Наша Латвия
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии ожидается солнечный день; под Даугавпилсом рано утром было -32 градуса
ФОТО: LETA

Во вторник в Латвии будет преимущественно солнечно, местами в Латгале и Видземе — облачно, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый восточный, юго-восточный ветер, в Курземе с порывами до 12 метров в секунду.

Температура воздуха во второй половине дня повысится до -4..-9 градусов.

В Риге ожидается солнечная погода, будет дуть слабый восточный, юго-восточный ветер, воздух прогреется до -6 градусов.

Погодные условия определяет антициклон. Атмосферное давление составит 1013-1018 гектопаскалей на уровне моря.

В окрестностях Даугавпилса температура воздуха опустилась до -32 градусов, побив государственный рекорд

Ранним утром во вторник на наблюдательной станции в Даугавпилсе, расположенной на востоке города у водохранилища Ругели, мороз достиг 32 градусов, что стало самым низким показателем в Европе этим утром и новым рекордом для 17 февраля в Латвии, сообщает ЛЕТА.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), предыдущая самая низкая температура воздуха, зарегистрированная на территории страны 17 февраля, составляла -30,5 градуса в 1979 году в Мерсрагсе.

На других станциях наблюдений ЛЦОСГМ температура воздуха в 5 часов утра составляла от -9,3 градуса на Колке и -10,8 градуса в Вентспилсском порту до -25 градусов в Стальгене и Зосенах и -25,6 градуса в Мадоне.

Согласно информации "Latvijas Valsts ceļi", самый сильный мороз ночью — 29 градусов — был зафиксирован на шоссе A6 между Даугавпилсом и Ливанами; на большей части Латгале зарегистрировано -26..-28 градусов.

Дует слабый восточный, юго-восточный ветер. Местами туман и изморозь. Качество воздуха хорошее в Курземе и от среднего до плохого — в остальных регионах страны.

Небо преимущественно ясное, на крайнем востоке страны — облачное. Существенных осадков нет.

В Риге ясное утро, дует слабый юго-восточный ветер, температура воздуха колеблется от -13 градусов местами в центральной части города до -20 градусов в пригородах.

Максимальная температура воздуха в понедельник в сети наблюдений ЛЦОСГМ составила от -2,1 градуса на Колке до -8,6 градуса в Дагде.

Самая высокая температура воздуха в Европе 16 февраля составляла +26 градусов на востоке Испании и на юге России. Самая низкая температура ночью на вторник — -32 градуса в Латвии.

Читайте нас также:
#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда
Изображение к статье: В четверг на побережье усилится ветер
Изображение к статье: Трезвость или бедность? Почему в Латвии стали меньше пить пиво Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео