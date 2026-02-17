Во вторник в Латвии будет преимущественно солнечно, местами в Латгале и Видземе — облачно, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый восточный, юго-восточный ветер, в Курземе с порывами до 12 метров в секунду.

Температура воздуха во второй половине дня повысится до -4..-9 градусов.

В Риге ожидается солнечная погода, будет дуть слабый восточный, юго-восточный ветер, воздух прогреется до -6 градусов.

Погодные условия определяет антициклон. Атмосферное давление составит 1013-1018 гектопаскалей на уровне моря.

В окрестностях Даугавпилса температура воздуха опустилась до -32 градусов, побив государственный рекорд

Ранним утром во вторник на наблюдательной станции в Даугавпилсе, расположенной на востоке города у водохранилища Ругели, мороз достиг 32 градусов, что стало самым низким показателем в Европе этим утром и новым рекордом для 17 февраля в Латвии, сообщает ЛЕТА.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), предыдущая самая низкая температура воздуха, зарегистрированная на территории страны 17 февраля, составляла -30,5 градуса в 1979 году в Мерсрагсе.

На других станциях наблюдений ЛЦОСГМ температура воздуха в 5 часов утра составляла от -9,3 градуса на Колке и -10,8 градуса в Вентспилсском порту до -25 градусов в Стальгене и Зосенах и -25,6 градуса в Мадоне.

Согласно информации "Latvijas Valsts ceļi", самый сильный мороз ночью — 29 градусов — был зафиксирован на шоссе A6 между Даугавпилсом и Ливанами; на большей части Латгале зарегистрировано -26..-28 градусов.

Дует слабый восточный, юго-восточный ветер. Местами туман и изморозь. Качество воздуха хорошее в Курземе и от среднего до плохого — в остальных регионах страны.

Небо преимущественно ясное, на крайнем востоке страны — облачное. Существенных осадков нет.

В Риге ясное утро, дует слабый юго-восточный ветер, температура воздуха колеблется от -13 градусов местами в центральной части города до -20 градусов в пригородах.

Максимальная температура воздуха в понедельник в сети наблюдений ЛЦОСГМ составила от -2,1 градуса на Колке до -8,6 градуса в Дагде.

Самая высокая температура воздуха в Европе 16 февраля составляла +26 градусов на востоке Испании и на юге России. Самая низкая температура ночью на вторник — -32 градуса в Латвии.