С 28 февраля этого года на Тукумской железнодорожной линии начинается пятый этап работ по модернизации электрифицированной сети. В связи со строительными работами на линии будет введен новый график движения поездов, а в отдельных рейсах на участке Золитуде-Дубулты пассажиров Vivi будет перевозить автобусами.

Одновременно изменения в расписании будут и у нескольких поездов Елгавской и Айзкраукльской линий. Этот этап работ Latvijas dzelzceļš планирует выполнить до 10 апреля.

В этот период пассажиры Тукумской линии смогут воспользоваться:

поездами по маршруту Рига–Тукумс II, которые будут ходить каждые 1 час 5 минут;

комбинированными рейсами по маршруту Рига–Дубулты, где на участке Золитуде–Дубулты пассажиров будут перевозить автобусами; дополнительными комбинированными рейсами по маршрутам Рига–Тукумс II (отправление в 6:00) и Тукумс I–Рига (отправление в 6:18), где потребуется две пересадки, поскольку на участке Золитуде–Дубулты пассажиров будут перевозить автобусами. Vivi призывает заранее ознакомиться с новым расписанием и запланировать дополнительное время, так как график может меняться из-за дорожной ситуации, погодных условий или технических причин.

Изменятся времена отправления на Елгавской и Айзкраукльской линиях

Ремонтные работы на Тукумской линии повлияют и на движение поездов на Елгавской и Айзкраукльской линиях. Для отдельных поездов изменится график, однако все рейсы будут сохранены. Vivi просит перед поездкой проверять время отправления и прибытия выбранного рейса.

На станциях Кемери и Слока поезда будут ожидать встречные составы

Чтобы пропустить встречный поезд, в расписании некоторых поездов Vivi предусмотрено время ожидания. Утром поезда в направлении Тукумса будут стоять на станции Кемери примерно 25 минут, а днем поезда в направлении Риги — на станции Слока примерно 15 минут. Пассажиров в это время просят оставаться на своих местах.

На автобусном участке Тукумской линии будет восемь остановок

Остановки автобусов в Золитуде и Иманте в обоих направлениях будут располагаться на существующих городских автобусных остановках на улице Ростокас. В Бабите: автобусы в направлении Риги будут использовать существующую остановку «Babītes stacija», а в направлении Дубулты — остановку «Rododendru audzētava» на шоссе A5 (Рижская объездная дорога).

Часть остановок останется на тех же местах, что и на предыдущем этапе работ. В Лиелупе остановки в обоих направлениях будут на существующих городских остановках на проспекте Виенибас, в Булдури — на проспекте Межа, в Дзинтари — в направлении Риги на проспекте Эдинбургас, а в направлении Тукумса — на проспекте Межа, в Майори — на улице Лиенес, в Дубулты — на проспекте Зигфрида Мейеровица. На этом этапе автобус не будет останавливаться в Приедайне.

Пересесть с поезда на автобус можно будет как в Иманте, так и в Золитуде. Однако на каждой из этих остановок пересадка будет удобнее только в одном направлении, поскольку там рейсы автобуса и поезда будут согласованы. В направлении Дубулты удобная пересадка с поездов на автобусы будет обеспечена в Золитуде, а с автобусов на поезда в направлении Риги — в Иманте.

Согласованные рейсы означают, что если поезд задержится, автобус отправится с остановки только после прибытия поезда и пересадки пассажиров. Если задержится автобус, поезд дождется пассажиров, чтобы обеспечить удобную пересадку. И автобусы, и поезда будут ждать друг друга, чтобы поездка была удобной и непрерывной.

Поезда будут отправляться с других путей

Но и на этом предлагаемые пассажирам "веселые испытания" не заканчиваются. Перед началом поездки пассажирам следует уточнить, с какой платформы отправляется конкретный рейс, так как из-за ремонтных работ часть путей будет закрыта. Поезд в направлении Риги на остановках Бабите, Приедайне, Лиелупе, Булдури, Дзинтари и Майори будет отправляться с 1-го пути.

В автобусах нельзя будет купить билеты, ограничена перевозка детских колясок

Как и на предыдущих этапах работ, в этот период для проезда в автобусах будут действительны купленные железнодорожные билеты, их цена не изменится, но купить билет в автобусе будет нельзя. Vivi призывает приобретать билеты заранее — на сайте Vivi, в мобильном приложении Vivi Latvija, в кассах или у других продавцов.

В автобусах нельзя будет перевозить велосипеды, а перевозку пассажиров с детскими колясками Vivi по возможности обеспечит. При этом нужно учитывать, что автобусы не приспособлены для таких нужд, поэтому передвижение может быть неудобным. Vivi рекомендует альтернативу — поезд, который раз в 1 час 5 минут ходит в/из Тукумса, или региональный общественный транспорт, где такая возможность предусмотрена. Если же все-таки необходимо ехать на автобусе, организованном Vivi, пассажиров просят обратиться за помощью к водителю или окружающим, чтобы занести или вынести коляску.

Ремонтные работы проводятся в несколько этапов, и ограничения движения поездов на каждом из них будут отличаться. Все участники планируют и организуют изменения так, чтобы пассажиры как можно меньше ощущали неудобства. График может меняться в зависимости от хода работ, однако обо всех изменениях пассажиров будут информировать заранее.

Опубликованное на сайте Vivi и в мобильном приложении расписание поездов включает все актуальные изменения.

По вопросам расписания, покупки билетов и другим вопросам, связанным с поездками, Vivi предлагает обращаться в Центр обслуживания клиентов по круглосуточному бесплатному телефону 8760.