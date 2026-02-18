Baltijas balss logotype
Когда ковид и грипп стучатся в окно: за неделю в Латвии умерли более 10 пациентов 0 1149

Наша Латвия
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Когда ковид и грипп стучатся в окно: за неделю в Латвии умерли более 10 пациентов

С начала сезона получено 22 сообщения о смертях пациентов с подтверждённым гриппом, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний. Данные об умерших с коронавирусом не раскрываются.

Данные лабораторного надзора свидетельствуют, что циркуляция вируса гриппа в Латвии сохраняется на высоком уровне. Случаи гриппа зарегистрированы на всех мониторинговых территориях, за исключением Валмиерского края.

Самая высокая интенсивность гриппа по-прежнему отмечена в Елгаве (2 248,3 на 100 000 жителей) и Резекне (578,6 на 100 000 жителей). Более высокая заболеваемость наблюдалась среди детей до 14 лет, причём на прошлой неделе рост отмечен в возрастной группе 0–4 года.

На прошлой неделе получено восемь сообщений о случаях смерти пациентов с подтверждённой инфекцией гриппа. С начала сезона всего получено 22 сообщения о смертях пациентов с подтверждённым гриппом.

Доля положительных тестов на Covid-19 на прошлой неделе составила 5,1%. В больницы были приняты 35 пациентов с Covid-19, всего в стационарах лечились 77 пациентов.

За прошедшую неделю зарегистрированы три случая смерти пациентов с подтверждённой инфекцией Covid-19.

Учитывая одновременную циркуляцию гриппа, Covid-19 и других респираторных инфекций, Центр профилактики и контроля заболеваний призывает жителей соблюдать меры профилактики — регулярно мыть руки, проветривать помещения, избегать мест скопления людей и при необходимости использовать медицинские маски или респираторы.

В случае заболевания необходимо оставаться дома, связаться с семейным врачом и соблюдать его указания, чтобы снизить распространение инфекций.

