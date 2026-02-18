Baltijas balss logotype
Миссия невыполнима: латышские журналисты попали в «логово ватников» 41 13160

Наша Латвия
Дата публикации: 18.02.2026
TV3
ФОТО: Виталий Вавилкин

Передача «Bez tabu» в своих сюжетах часто проводит уличные опросы, чтобы выяснить мнение людей по теме, рассматриваемой в репортаже.

На этот раз команда передачи побывала в рижском микрорайоне Пурвциемс. Более внимательные зрители обратили внимание на то, насколько сложным оказалось получить ответы на латышском языке.

«Я не знаю латышского языка, извините».

«Что вы хотели? Я по-латышски не говорю. Я здесь уже 45 лет. Я сюда не учеником приехал». (говорит по-русски)

«Можете задать этот вопрос по-русски?» (говорит по-русски)

«Превосходно! Продолжим интегрировать», — иронично прокомментировала увиденное в соцсети «X» Инесе.

Ravus: Интеграция — это выбор. За свой выбор каждый отвечает сам.

Arnis: Да, Фонду интеграции общества (SIF) ещё многие миллионы предстоит освоить…

Mic: Вырвано из контекста. В Пурвциемсе большинство говорит по-латышски, но здесь смонтировали неграмотных. Я большую часть жизни провёл в районе «Mēbeļu nams», все там говорят на 2–3 языках.

Gatis: Не знаю, как вам, но мне кажется, это ненормально.

Kārlis: Удивляюсь, что кого-то это удивляет. Это РЕАЛЬНОСТЬ Риги и не только. Полно нелояльных Латвии русских, причём во всех возрастных группах. А латыши всё продолжают твердить, что «знание языка — это богатство».

Juris: Разве не был какой-то исследователь, который установил, что 95% русских говорят по-латышски? Как телепередачам удаётся всегда находить те самые 5%?

Linda: Что это такое? Юмористическое шоу LTV «Ватники»? Новый сериал Netflix «Неинтегрируемые»? Голливудский фильм ужасов «Интервью с оккупантом» или драма «Кто-то пролетел над гнездом орка»? Не может быть, чтобы это было реальностью.

Agnese: Гордость за то, что 40 лет здесь живёт и ничего не понимает, — это бомба.

Dāvids: Это в этом году или в 1990-м?

Eleven: Видно, что специально не говорят, но всё понимают! Как говорил дед — москали всегда были наглой нацией!

Big: Переживать об интеграции и обучении языку с опозданием минимум на 30 лет — это всё равно что пользоваться презервативом после секса.

Оставить комментарий

(41)
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    19-го февраля

    Про часы вам анек к теме отдалённо: В Израиле турист хотел часы починить, искал где. Видит — висят над входом в лавочку. Зашёл, спросил. Ему отвечают: нет ремонта часов. Как нет, удивляется — а что здесь у вас тогда?! Обрезание тут делают, ему говорят. Ну у вас тут на входе часы висят, он им. Они ему: молодой человек! Как вы полагаете, что мы сюда могли бы повесить?! © ;)

    6
    1
  • ДБ
    Дима Бу
    Крепкий Орешник
    20-го февраля

    Вот, "безТабу"-лоиды и используют часы как очень тонкий намёк. Слишком тонкий для целевой аудитории этой передачи. Но мы-то с вами понимаем-де живём мы все ментально в прошлом. А потому, типа, можно нас и всех за глаза и "ватниками", и "совками". И монтаж отснятого произвольный – для создания нужного эффекта.

    1
    0
  • ДБ
    Дима Бу
    Крепкий Орешник
    20-го февраля

    Только я сказал бы этим... хм... бу-лоидам: ребята, вы-то, как раз и живёте в прошлом, со свой "ядерной" этнократией. Только не 35 лет стоят ваши часы, а не сколько сотен.

    1
    0
  • E
    Elena
    19-го февраля

    Разжигание межнациональной розни на пустом месте. Кто заказчик? Цели не меняются - столкнуть лбами обычных людей... Чтобы не обращали внимание на реальные проблемы.

    33
    1
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    19-го февраля

    Странно почему представителю сми сходит с рук оскорбления половины населения Риги (ватники) ей понравится к примеру если к ней будут обращаться «zirga galva» ???

    111
    2
  • 010725
    010725
    19-го февраля

    Ну ничё не понимаю. Вот есть часть России, оккупированная войсками НАТО и коллаборационисты, легитимирующие эту оккупацию, говорят между собой на латышском языке. Да, эти люди вымирают, и да часть из них ворует. Русскому человеку это все знать зачем?

    42
    5
  • ДБ
    Дима Бу
    010725
    20-го февраля

    Чтобы понимать, надо иметь, чем. Шарманке понимать нечем. Знай-баянь свою агитку.

    1
    0
  • DV
    Didzis Vatnikovs
    18-го февраля

    слишком много вопросов, зачем прохожим всрались эти часы? зачем прохожим отвечать этим с камерой? и кто такая, чёрт подери, путниеце? что-то с путиным связано похоже.

    68
    2
  • A
    Anim
    18-го февраля

    Эти дебилы даже неспособны осознать, что все давно знают латышский.

    Просто слишком культурные и не посылают их прямым текстом.

    84
    2
  • I
    Inga
    18-го февраля

    ,,без табу,, много актуального наснимала,а теперь иди засними общаги сектантов в пурциеме,там ты с потусторонним хорошо встретишься,спроси там ,сколько время.

    58
    2
  • YY
    Yu Yu
    18-го февраля

    в этой стране лжецов, не удивлюсь, что эта Латышская журналистика, взяла интервью у 50 прохожих, и отмантажировала выборку в пять -шесть лиц. И преподала Пурчик, как Логово Ватников. У моего друга в Пурчике, в доме - 90% латышей живет.. если ШО.

    115
    4
  • YY
    Yu Yu
    Yu Yu
    18-го февраля

    Вы еще журнашлюсты возьмите интервью на латышском, на предприятиях, где работают украинцы- и тоже преподнесите, как источение Ватности . Или съездите в Даугавпилс. )) Там множество народностей - вам по ватному ответят, как вам нужно, и не надо стоять так долго на холоде, пересматривать , монтировать- чистый материал)))

    86
    2
  • YY
    Yu Yu
    Yu Yu
    18-го февраля

    Нынче люди больше доверяют Тик Току, чем Вашим лживым СМИ. Предполагаю, Карма лживых журналистов будет проста- отсутсвие веры в ваше дело, а вследствие и у Вас работы. Сами люди стали сами себе журналистами и не за зарплату, а за правду матку реальности )))

    67
    2
  • A
    Anim
    Yu Yu
    18-го февраля

    Что за бред?

    Какие 90% в доме в Пурчике? ))

    Хорошо, если 30-40% наберётся.

    20
    4
  • YY
    Yu Yu
    Yu Yu
    19-го февраля

    Anim Тебя за ручку отвести?

    1
    1
  • NS
    Nothing Special
    18-го февраля

    Предлагаю журналистам спросить у снежных куч в разных частях Риги когда они растают, поинтересоваться у ворон когда прилетят утки, у слизней летом спросить как они пережили зиму , ну и ещё можно по приколу спросить у рижского мэра когда дороги починят, но последние вовсе не обязательно, а то как-то слишком профессионально получится.

    78
    1
  • NS
    Nothing Special
    18-го февраля

    Не понимаю единственное, а какая была задача у журналистов выяснить у случайных прохожих почему не работают часы? Не нашлось более компетентных связанных с часами людей? Уже прохожие по мнению журналистов знают больше чем ответственные службы? Однако дожили ребята! Или всё-таки цели репортажа была немножко другая?

    95
    2
  • ДБ
    Дима Бу
    Nothing Special
    20-го февраля

    Последнее не "не обязательно", а бесполезно. На остальные вопросы по списку адекватный ответ, и вообще ответ – получить проще.

    1
    0
  • VA
    Vairis Arlauskas
    18-го февраля

    Нашли,где спросит.Часы встали-а им все равно.А дед наглый,конетчно.

    6
    33
  • Мп
    Мимо проходил
    18-го февраля

    Перечитал комментарии. Наш штатный клоун Тсич опять переел госязыка под майонезом в своих гребенЯх - вон как болезного пучит. А "Без табу" известна своими провокациями - к моему знакомому в квартиру ломились, чтобы получить "комментарий". Нагло так - а чтобы послать, дверь открыть надо. В итоге они свалили, конечно, но нервов попортили.

    58
    2
  • ДБ
    Дима Бу
    Мимо проходил
    20-го февраля

    « А "Без табу" известна своими провокациями »   – согласен. И в латышской среде эта носатая журналистика мало кому нравится. Разве что "ядерным" и личинкам Ланги.

    1
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    18-го февраля

    Видно, что специально не говорят, но всё понимают!

    Вот это точно про меня, я не только понимаю, но ещё и читаю и пишу!

    53
    2
  • Д
    Дед
    18-го февраля

    Нас рать!( В смысле много)

    65
    4
  • bt
    bory tschist
    18-го февраля

    _ нынешнeе советско-пропутинское poccживотное – кроме как спрятаться заграницей, чтобы не подохнуть на своей родине, – ни на что другое не способнo. p.s._возможно, потом, страны Балтии докажут всему миру о наличии необычайной говнистости этой советской породы

    4
    173
  • З
    Злой
    bory tschist
    18-го февраля

    А что трусишь 35 лет, начни замес, а мы ответим!

    96
    5
  • MiU
    Made in USSR
    bory tschist
    18-го февраля

    "кроме как спрятаться заграницей, чтобы не подохнуть на" Бгг... сам-то где обитаешь, urla (аббревиатура от уроженец Латвии)? Ну насмешииил.

    65
    2
  • РС
    Рейн Споле
    bory tschist
    18-го февраля

    При чём тут советское и Путин ? Путин ненавидит СССР как и любой капиталист. Тебе срочно надо сменить методичку.

    49
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го февраля

    "Сердечная" благодарность латвийскому правительству, которое из года в год успешно взращивали и искренне поддерживали ненависть к латышскому языку.

    156
    4
  • З
    Злой
    18-го февраля

    Хорошо что этим придуркам рожу не разбили пурвциемские!

    97
    5
  • З
    Злой
    18-го февраля

    А я теперь из принципа не говорю на их языке.

    106
    5
  • bt
    bory tschist
    Злой
    18-го февраля

    ... "из принципа можешь" – под себя ходить, не подмываться и не мыться, a "по большóму" – продолжать использовать свой пролетарский грязно-шершáвый палец

    4
    136
  • З
    Злой
    Злой
    18-го февраля

    Я же говорю, начни только активные действия, что трусите 35 лет?

    59
    4
  • MiU
    Made in USSR
    Злой
    18-го февраля

    Ага... и, типа - перестал пользоваться банкоматами после то, как там оставили только лат. яз?

    2
    34
  • З
    Злой
    Злой
    18-го февраля

    Мэйду- старому- педераст, , который даже не знает что такое СССР, ты, старый пердун, даже не знаешь что банкомат сейчас и нах не нужен, всё электронно, иди на пенсию, идиот!

    33
    5
  • MiU
    Made in USSR
    Злой
    18-го февраля

    Для Злой (банкомат сейчас и нах не нужен)... "Ну дебил! Ну заявил! недоё..ный громил" (с) "Сектор Газа" - Сказка про Кощея". Ты, милчел расскажи это той очереди возлен банкоматиков, которые каждый раз выстраиваются когда к "Минску" приезжает Brāļu Tirgus. И если для тебя банкомат - это только "выдача денег", то говорить с тобой просто не об чём. :-) P.S. И это... Я тебя не оскорблял. Чё взбеленился-то? НЕужели ты не умеешь говорить, чтобы никого не оскор бляķ, ты такая? :-)

    2
    7
  • I
    Inga
    18-го февраля

    ,,без табу,, была не плохой передачей.гадко выступили.трампа ослушались ,устроили оголделый национализм .время на часах не соответствует их контенту.глупые.

    77
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го февраля

    "Сердечная" благодарность латвийскому правительству, которое из года в год успешно взращивали и искренне поддерживали ненависть к латышскому языку.

    114
    3
  • I
    Inga
    18-го февраля

    обычно так людей не выхватывают,итервьюируемый подготовлен всегда.подумаешь,кто ,что не знает.там тех.обслуживание узла не работает.инженер города,наверное знает,но ничего не сделано. десятки лет возводили строение,с75 года ,доделали при этой власти,чтобы оно не работало.не умеют и не понимают. на этих часах ,как всегда и много где, при смене исполкомов,стоящих,не про цифры.18 40 пурчик

    6
    18
  • A
    Aleks
    18-го февраля

    Поколение 30-45 летних прекрасно знают латышский язык ,но при таком отношении к русскоязычным ,какое озвучивают некоторые недолатыши,у русских просто отторжение ,,к великому и могучему,,и протест,а не потому,что они не знают 👅. Чего и надо недолатышам да и ещё кое каким недо....😈

    146
    3
  • З
    Злой
    Aleks
    18-го февраля

    Теперь больше не слова на их языке!

    83
    5
  • bt
    bory tschist
    Aleks
    18-го февраля

    злому удаётся в туалет ходить "оральным способом"

    3
    94
Читать все комментарии

