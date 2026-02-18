Передача «Bez tabu» в своих сюжетах часто проводит уличные опросы, чтобы выяснить мнение людей по теме, рассматриваемой в репортаже.

На этот раз команда передачи побывала в рижском микрорайоне Пурвциемс. Более внимательные зрители обратили внимание на то, насколько сложным оказалось получить ответы на латышском языке.

«Я не знаю латышского языка, извините».

«Что вы хотели? Я по-латышски не говорю. Я здесь уже 45 лет. Я сюда не учеником приехал». (говорит по-русски)

«Можете задать этот вопрос по-русски?» (говорит по-русски)

«Превосходно! Продолжим интегрировать», — иронично прокомментировала увиденное в соцсети «X» Инесе.

Ravus: Интеграция — это выбор. За свой выбор каждый отвечает сам.

Arnis: Да, Фонду интеграции общества (SIF) ещё многие миллионы предстоит освоить…

Mic: Вырвано из контекста. В Пурвциемсе большинство говорит по-латышски, но здесь смонтировали неграмотных. Я большую часть жизни провёл в районе «Mēbeļu nams», все там говорят на 2–3 языках.

Gatis: Не знаю, как вам, но мне кажется, это ненормально.

Kārlis: Удивляюсь, что кого-то это удивляет. Это РЕАЛЬНОСТЬ Риги и не только. Полно нелояльных Латвии русских, причём во всех возрастных группах. А латыши всё продолжают твердить, что «знание языка — это богатство».

Juris: Разве не был какой-то исследователь, который установил, что 95% русских говорят по-латышски? Как телепередачам удаётся всегда находить те самые 5%?

Linda: Что это такое? Юмористическое шоу LTV «Ватники»? Новый сериал Netflix «Неинтегрируемые»? Голливудский фильм ужасов «Интервью с оккупантом» или драма «Кто-то пролетел над гнездом орка»? Не может быть, чтобы это было реальностью.

Agnese: Гордость за то, что 40 лет здесь живёт и ничего не понимает, — это бомба.

Dāvids: Это в этом году или в 1990-м?

Eleven: Видно, что специально не говорят, но всё понимают! Как говорил дед — москали всегда были наглой нацией!

Big: Переживать об интеграции и обучении языку с опозданием минимум на 30 лет — это всё равно что пользоваться презервативом после секса.