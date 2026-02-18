Напомним, что свой скандальный комментарий некая Антра Гутмане, родом из Валмиеры, написала в Facebook ещё летом 2025 года. Сделан он был на странице дерусификаторши Лианы Ланги, которая за день до муниципальных выборов в Латвии опубликовала «8 заветов латышизации Риги». Эти заветы так распалили Гутмане, что она написала: «Я думаю, что латышам надо действовать как украинцам… просто стрелять и взрывать русскоязычных… так… начинайте с Даугавпилса, Резекне…».

Комментарий — классический пример «языка ненависти», явно нарушающий Уголовный закон ЛР, обнаружили правозащитники. И написали заявление в Службу госбезопасности, приложив скрин. Видимо, почуяв, чем это пахнет, автор комментария быстро его удалила, хотя, как известно, архивы интернета таковы, что там бесследно ничего не исчезает.

Казалось бы — какой несомненный повод для возбуждения уголовного дела. Призыв убивать местных русских — надо ли там долго искать состав преступления? Однако со временем заявление и приложенные к нему материалы перекочевали в полицию Юрмалы, которая ничего преступного в них не нашла.

На это обратила внимание Смайда Лиегума – и опротестовала решение в прокуратуре. В итоге прокуратура Рижского района признала отказ полиции необоснованным и отменила его, найдя основния начать уголовный процесс по части первой статьи 78 УЗ Латвии. «Многие старались, но только у меня получилось», – с торжеством объявила Лиегума в соцсетях.

Что будет дальше? А вот это загадка. Не секрет, что истории с разжиганием ненависти к русскоязычным у нас, как правило, спускаются на тормозах. Ни сравнение русских со вшами, ни слова «русская падаль», ни выражение «Я ненавидел русских до того, как это стало круто» не были сочтены ни в полиции, ни в прокуратуре, ни в этических советах разжиганием национальной розни.

Так что даже выплеснувшийся через все берега призыв взрывать русскоязычных в Даугавпилсе и Резекне юрмальская полиция (куда опять спустили материалы для проведения досудебного расследования) может опять счесть всего лишь выражением чьей-то мечты. Ведь прокуратура отменила решение об отказе в возбуждении уголовного дела ещё в июле 2025 года, однако с тех пор об этом ничего не слышно.