Придется ли кому-то ответить за призывы уничтожать русскоязычных, начав с городов Латгалии? 11 6469

Наша Латвия
Дата публикации: 18.02.2026
grani.lv
Изображение к статье: Придется ли кому-то ответить за призывы уничтожать русскоязычных, начав с городов Латгалии?
ФОТО: Unsplash

Пользовательница Facebook Смайда Лиегума сообщила, что добилась возбуждения уголовного дела против Антры Гутмане, которая призывала стрелять и взрывать русскоязычных, начав с Резекне и Даугавпилса.

Напомним, что свой скандальный комментарий некая Антра Гутмане, родом из Валмиеры, написала в Facebook ещё летом 2025 года. Сделан он был на странице дерусификаторши Лианы Ланги, которая за день до муниципальных выборов в Латвии опубликовала «8 заветов латышизации Риги». Эти заветы так распалили Гутмане, что она написала: «Я думаю, что латышам надо действовать как украинцам… просто стрелять и взрывать русскоязычных… так… начинайте с Даугавпилса, Резекне…».

Комментарий — классический пример «языка ненависти», явно нарушающий Уголовный закон ЛР, обнаружили правозащитники. И написали заявление в Службу госбезопасности, приложив скрин. Видимо, почуяв, чем это пахнет, автор комментария быстро его удалила, хотя, как известно, архивы интернета таковы, что там бесследно ничего не исчезает.

Казалось бы — какой несомненный повод для возбуждения уголовного дела. Призыв убивать местных русских — надо ли там долго искать состав преступления? Однако со временем заявление и приложенные к нему материалы перекочевали в полицию Юрмалы, которая ничего преступного в них не нашла.

На это обратила внимание Смайда Лиегума – и опротестовала решение в прокуратуре. В итоге прокуратура Рижского района признала отказ полиции необоснованным и отменила его, найдя основния начать уголовный процесс по части первой статьи 78 УЗ Латвии. «Многие старались, но только у меня получилось», – с торжеством объявила Лиегума в соцсетях.

Что будет дальше? А вот это загадка. Не секрет, что истории с разжиганием ненависти к русскоязычным у нас, как правило, спускаются на тормозах. Ни сравнение русских со вшами, ни слова «русская падаль», ни выражение «Я ненавидел русских до того, как это стало круто» не были сочтены ни в полиции, ни в прокуратуре, ни в этических советах разжиганием национальной розни.

Так что даже выплеснувшийся через все берега призыв взрывать русскоязычных в Даугавпилсе и Резекне юрмальская полиция (куда опять спустили материалы для проведения досудебного расследования) может опять счесть всего лишь выражением чьей-то мечты. Ведь прокуратура отменила решение об отказе в возбуждении уголовного дела ещё в июле 2025 года, однако с тех пор об этом ничего не слышно.

#Латвия #facebook #соцсети #русскоязычные #уголовный процесс
(11)
  • 010725
    010725
    18-го февраля

    Кста, если кому интересно: заскринить пост на странице депутата, получить отказ в полиции и суде, перевести на английский, добавить исторического материала об участии латышей во всех геноцидах последовательно и можно отъехать в статусе беженца в какую-нибудь трансгендерную страну типа Канады. На круг полтора года и 10К их долларов. Деньги отобъются за три месяца. Уже оттуда подавать на Латвию в суд Канады же.

    14
    0
  • 010725
    010725
    18-го февраля

    Во-первых: да, придется. Во-вторых: нет, не в суде.

    19
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    18-го февраля

    Тсич, Добрый и Сарказм аплодируют мадам Гутмане из подво.ротни.

    21
    1
  • bt
    bory tschist
    Мимо проходил
    19-го февраля

    сопливый придурок, не язви – тcич ещё на твоих поминках погуляет

    1
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    19-го февраля

    Тебе только и осталось, что на поминках гулять. По своим мозгам поминки можешь закатывать каждый день.

    0
    0
  • VA
    Vairis Arlauskas
    18-го февраля

    Tu to nevari teikt.

    1
    12
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    18-го февраля

    так… начинайте с Даугавпилса, Резекне.

    А почему не начать с Валмиеры?

    27
    2
  • ТТ
    Тим Тим
    18-го февраля

    Ну так пусть начинают, Мы этого очень ждëм, лично у меня оочень ручки чешутся.

    39
    2
  • A
    Aleks
    18-го февраля

    Как то попахивает сионизмом от высказываний Гутмане.🔯🔥😈

    33
    4
  • З
    Злой
    18-го февраля

    Чнм это закончится понятно, и все знают на чьей стороне полиция.

    82
    2
  • З
    Злой
    18-го февраля

    А вот ответ был бы очень жёсткий.

    57
    2
