Депутат Сейма в ужасе. В Резекне людям приходят СМС «Добро пожаловать в Россию»

Депутат Сейма от нацблока Янис Бутанс бьет тревогу. Приезжая в Резекне, люди получают на телефоны приветствия, будто они приехали в Россию. Об этом политик рассказал в социальных сетях.

«Британцы гостили в Резекне и мобильный оператор предупредил, что они находятся в России. Как такое возможно? Резекне даже не приграничье.», - выразил возмущение он, потребовав немедленно разобраться в ситуации.

Briti ciemojas Rēzeknē un mobilais operators pabrīdina, ka viņi atrodas Krievijā. Kā tas var būt? Rēzekne pat nav pierobeža.@vasesinfo vai varat izskaidrot šādu gadījumu? pic.twitter.com/j29hsnHuEJ — Artūrs Butāns (@ArtursButans) November 3, 2024

В комментариях люди поделились мнениями по поводу происходящего.

«Ха, этот Vodafone уже в западной части Великобритании подключается к операторам ФРАНЦИИ!, о чем возмущение?», - пишет один из пользователей.

«Поймал GSM-сигнал из ада?», - задается вопросом другой.

«У англичан нет сигнала от местных операторов, подключаются к самому мощному. То же самое и с русскоязычными радио, у которых мощность в 5 раз больше, чем у латвийских», - указал еще один.