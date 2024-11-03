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Депутат Сейма в ужасе. В Резекне людям приходят СМС «Добро пожаловать в Россию» 3

Политика
Дата публикации: 03.11.2024
BB.LV
Депутат Сейма в ужасе. В Резекне людям приходят СМС «Добро пожаловать в Россию»

Депутат Сейма от нацблока Янис Бутанс бьет тревогу. Приезжая в Резекне, люди получают на телефоны приветствия, будто они приехали в Россию. Об этом политик рассказал в социальных сетях.

«Британцы гостили в Резекне и мобильный оператор предупредил, что они находятся в России. Как такое возможно? Резекне даже не приграничье.», - выразил возмущение он, потребовав немедленно разобраться в ситуации.

В комментариях люди поделились мнениями по поводу происходящего.

«Ха, этот Vodafone уже в западной части Великобритании подключается к операторам ФРАНЦИИ!, о чем возмущение?», - пишет один из пользователей.

«Поймал GSM-сигнал из ада?», - задается вопросом другой.

«У англичан нет сигнала от местных операторов, подключаются к самому мощному. То же самое и с русскоязычными радио, у которых мощность в 5 раз больше, чем у латвийских», - указал еще один.

#политики #резекне
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Комментарии (3)

  • A
    Anim
    4-го ноября

    Ну, разумеется, ведь физика - путинская лженаука...

    0
    0
  • ЕА
    Евгений Агапий
    4-го ноября

    А может это начало?... и, кстати, этому нервному нацику давно пора выйти из окна многоэтажки с воплями "Русские идут!"

    4
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    4-го ноября

    Ппц. Аж в корчах околеть нацику от этого. 🙄

    10
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