В порту Салацгривы на восемь сотрудников управления десять членов совета

Два года назад Государственный контроль опубликовал критическое заключение после проверки в семи малых портах Латвии. Аудиторы выявили несоответствия практически во всех сферах деятельности портов. Критике подверглись и чрезмерно многочисленные советы, управляющие малыми портами. С момента этой критики прошло два года и четыре месяца, но раздутые советы всё ещё существуют. Однако, когда в этом месяце один из малых портов посетил Президент страны, политики в Риге внезапно начали действовать очень быстро, сообщает передача Nekā personīga ( ТВ3 ).

В Латвии есть три крупных порта — в Риге, Вентспилсе и Лиепае, которые в основном обслуживают транзитные грузы. Их причалы предназначены для приёма танкеров и железнодорожных составов. А семь малых портов — в Салацгриве, Скулте, Юрмале, Энгуре, Мерсрагсе, Рое и Павилосте — специализируются на обслуживании региональных грузоперевозок в Балтийском море. В этих портах работают также местные рыболовные предприятия. Кроме того, сюда могут заходить яхты.

Подобно Салацгриве, в нескольких других прибрежных муниципалитетах есть небольшие или малые порты. Однако управляют ими вовсе не такие уж маленькие советы.

Согласно Закону о портах, совет малых портов формируется местной думой в составе не более 10 человек. Председатель совета должен быть назначен из числа должностных лиц муниципалитета. В состав совета также должны входить по одному представителю от Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM), Министерства экономики, Министерства земледелия и Министерства сообщения, назначаемых соответствующими министрами. Кроме того, в совете должны быть в равной пропорции представлены депутаты местного самоуправления и представители компаний, работающих в порту. Только в Рое совет состоит из шести человек. В остальных портах — восемь, девять или максимально допустимые 10 членов совета.

В год на работу совета - 100 000 евро

Порт Скулте — крупнейший из малых портов. Его председатель совета — мэр Саулкрасты Нормунд Лицис. Он показывает недавно построенный причал, судостроительное предприятие, работающее в порту, и рассказывает, что бизнес набирает обороты. В Скулте в основном перегружают древесину и торф. Также планируется развитие причала для яхт и парусного спорта для молодежи.

Хотя в управлении порта работает лишь несколько человек, их деятельность контролируют девять членов совета. Среди них — четверо, назначенные министерствами. Мэр объясняет, что обычно представители министерств участвуют в заседаниях дистанционно. Иногда они приезжают и в порт.

За каждое заседание члены совета получают минимальную заработную плату. В год работа совета обходится с налогами в 100 000 евро.

Это означает, что сотрудники министерств за один-два часа на встрече в формате “Zoom” получают около 700 евро. Закон предусматривает, что заседания должны проводиться не реже одного раза в три месяца. В Скулте они проходят практически каждый месяц.

Давно говорят о нерациональном расходовании средств

Точно такая же ситуация наблюдается и в Салацгриве, где в порту работает совет, состоящий из 10 членов. Управляющий порта и председатель совета на протяжении многих лет рассказывали нескольким министрам сообщения о таком, на их взгляд, нерациональном расходовании средств, но политики в Риге оставляли всё без изменений. Это также затрудняет работу порта, так как каждое созыв совета обходится в сравнительно большие суммы, и поэтому вопросы, требующие решений, часто копятся, чтобы рассмотреть их все за одно заседание.

Как рассказывает Иво Истенайс, управляющий портом Салацгрива, ситуация складывается таким образом, что для принятия решения, которое принесет порту несколько сотен евро, приходится тратить 7000 евро на оплату работы совета. Предприниматели из Эстонии, работающие в Салацгриве, также удивлены тяжеловесной системой управления малыми портами в Латвии и огромными советами.

Дагнис Страубергс, председатель Лимбажской думы и председатель совета порта Салацгрива, отмечает, что после того, как проблему изложили президенту страны во время его визита в Салацгриву, начались быстрые подвижки.

Кто должен платить, а кто - нет

Всего в малых портах в советы со стороны государства назначены 17 сотрудников разных уровней из Министерства экономики, VARAM, Министерства сообщения и Министерства земледелия. Размер заработной платы члену совета устанавливается в том случае, если порт в предыдущем году обработал не менее 200 000 тонн грузов.

Например, сотрудники Министерства экономики одновременно работают в двух или даже трёх малых портах, но зарплату получают только в Салацгриве, Скулте и Энгуре. Если в этом году она составляет 700 евро, то с января зарплаты вырастут до 740 евро. В самых маленьких портах, таких как Роя или Юрмала, члены совета зарплату не получают.

Президент призвал срочно принимать меры

8 ноября президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью признал, что упустил из виду абсурдную ситуацию с раздутыми составами советов малых портов. Он считает, что необходимо срочно принимать меры.

После заявлений президента в Салацгриве в Риге внезапно началась активная деятельность. Министерство сообщения в конце лета представило в правительство информационный доклад о совершенствовании реформы портов. Однако в этом документе малые порты даже не упоминались. Теперь министерство обещает внести поправки. Поспешно также взялись за корректировку законов и депутаты Сейма, поскольку очевидно, что малые порты можно управлять советами в значительно меньшем составе.

Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) предлагает радикально сократить составы советов, оставив в них только представителя Министерства сообщения. Министерство земледелия подготовило поправки, которые позволят ему сохранить влияние в малых советах, и предлагает в законе установить максимум из шести членов: по одному от Министерства земледелия и Министерства сообщения, доверив председательство представителю самоуправления, и, если необходимо, еще одному представителю от самоуправления, а также включить двух представителей работающих в порту компаний.

Каспар Бришкенс, министр сообщения (Прогрессивные), отвергает обвинения в том, что вопрос был сдвинут с места только благодаря интересу президента. По его словам, планы что-то предпринять существовали уже давно.

Все малые порты вместе обеспечивают лишь несколько процентов от грузооборота Латвии, однако для местных самоуправлений их работа имеет большое значение.