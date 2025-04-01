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Глава МИД Латвии допустила отправку миротворцев на Украину 3 1565

Политика
Дата публикации: 01.04.2025
BB.LV
Глава МИД Латвии допустила отправку миротворцев на Украину

Глава МИД Латвии Байба Браже не исключила возможность отправки военных на Украину в качестве миротворческого контингента, о чем высказалась газете El Pais.

«Мы не исключаем этот вариант, но он потребует четких военно-политических консультаций», — заявила политик.

Кроме того, глава МИД указала, что Латвия не видит ни единого признака того, что Россия движется к миру.

По словам Браже, Латвия обязуется предоставлять Украине долгосрочную военную помощь в размере не менее 0,25 процента ВВП ежегодно. Министр считает, что все европейские страны должны прибегнуть к такой тактике. Также она отметила, что Латвия готова увеличить взносы в НАТО. Политик заявила, что Латвия уже сейчас тратит 3,5 процента от ВВП и продолжит увеличивать эти расходы до 5 процентов.

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#война рф и украины #байба браже
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(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го апреля

    Может ей самой возглавить этот контингент и отправиться с ним, международный опыт у неё большой, даже очень!

    5
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  • Д
    Дед
    1-го апреля

    Не надейся, не допустят нациков к нацикам. По определению, латышские миротворцы не смогут быть нейтральными и независимыми.

    5
    1
  • ТТ
    Тим Тим
    1-го апреля

    0,25% от 40 млр.(ВВП ЛР за 2024 г.)т.е 150 мл.из Наших корманов,вместо медицины,образавания и социалки на амбиции главного наркомана страны 404,ох..еть!!!!

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