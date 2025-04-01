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Латвия и Франция будут развивать сотрудничество в сфере оборонной промышленности 1 523

Политика
Дата публикации: 01.04.2025
LETA
Латвия и Франция будут развивать сотрудничество в сфере оборонной промышленности

В рамках рабочего визита во Францию министр обороны Латвии Андрис Спрудс договорился с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню о более тесном сотрудничестве с целью укрепления обороноспособности, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-отделе Министерства обороны.

Во время встречи министры обсудили необходимость более тесного сотрудничества, чтобы обеспечить соответствующую и своевременную военную поддержку Украины. Также в ходе переговоров была отмечена необходимость укрепления противовоздушной обороны, что является одним из приоритетов НАТО.

Спрудс выразил благодарность Франции за ее присутствие в Балтийском регионе и вклад в патрулирование воздушного пространства Балтии. Обсуждалась также необходимость увеличения расходов на оборону для более эффективного реагирования на вызовы безопасности.

Министры обсудили инициативу "ReArm Europe", которая предусматривает укрепление оборонной промышленности Европейского союза. Спрудс подчеркнул необходимость прямых вложений в оборонную индустрию ЕС, особенно в исследования и развитие.

В рамках визита Спрудс встретился с представителями предприятий оборонной промышленности и сферы безопасности Франции, в том числе "KNDS France" - партнером Латвии в проекте "Rollo", который предусматривает создание к 2027 году в Латвии завода модульных пороховых зарядов.

Также министр обороны встретился с представителями компаний "Eurenco" и "Safran", чтобы обсудить возможности укрепления сотрудничества и участия латвийской оборонной промышленности в общих проектах.

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(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    1-го апреля

    От кого обороняться то, от собственного народа? А кто работает, в промышленности, как не простой народ! "Бараны, бараны, бьют в барабаны,

    не знают бараны, что барабаны,

    из кожи баранов!"

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