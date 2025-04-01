«А что вы нам сделаете»? Ринкевич обяснил, почему он за облегчение проведения референдумов

В программе "900 секунд" на телеканале TV3 президент сказал, что иногда политики принимают решения с мыслью "что вы нам сделаете", но осознание того, что избиратели тоже могут реально воспользоваться правом законодательной инициативы, заставит их более ответственно подходить к различным вопросам.

Президент подчеркнул, что ни этот, ни другие инструменты не станут волшебной палочкой, которые восстановят доверие населения к государственной власти. Для этого нужно сделать множество небольших шагов, и облегчение процедуры проведения референдумов - лишь один из них.

"Проблема гораздо более комплексная и острая, и решить ее можно только шаг за шагом, внося поправки в законы, принимая понятные решения, доступно их разъясняя, а также непосредственно реагируя на абсурд. Нужно сделать очень много небольших шагов, но, к сожалению, разрыв остается большим и не уменьшается", - сказал президент.

На вопрос о том, допускает ли он, что в ходе дискуссий может быть принято решение еще больше снизить порог на первом этапе сбора подписей, Ринкевич ответил утвердительно, подчеркнув, что это можно обсуждать.

Как сообщалось, президент предлагает ввести двухэтапный сбор подписей за инициирование референдумов, сократив количество подписей на первом этапе с 10% до 5%.

В настоящее время под инициативой должно подписаться не менее 10% избирателей, или около 150 000 граждан Латвии старше 18 лет. После этого законодательная инициатива может быть вынесена на референдум. Если инициативу поддержали не менее 10% имеющих право голоса, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) должна передать ее президенту, который затем направит ее в Сейм, однако собрать такое количество подписей ни разу не удавалось.

Как указал Ринкевич, чтобы избежать нерационального использования государственных средств и обеспечить сбор подписей по действительно важным и актуальным для общества вопросам, государство начнет активное участие в процессе сбора подписей, если в течение шести месяцев с момента регистрации инициативы ее подпишет не менее одной двадцатой числа избирателей, принявших участие в последних выборах в Сейм.

После сбора 5% подписей ЦИК объявит о начале сбора 10% подписей избирателей, срок которого составит 30 дней, в течение которых законопроект можно будет подписать в специально отведенных для этого местах в самоуправлениях и в электронном виде. В общее число подписей будут засчитаны подписи граждан, участвовавших в первом этапе сбора подписей. Если в течение этого срока законопроект получит поддержку не менее 10% избирателей, ЦИК направит его президенту, который в свою очередь передаст его в Сейм.

"Важно подчеркнуть, что право подать президенту полностью разработанный проект поправок к Конституции или законопроект по-прежнему будет иметь не менее одной десятой части избирателей, как это предусмотрено Конституцией", - сказал Ринкевич.

Он добавил, что ЦИК и далее будет оценивать, является ли поданный избирателями законопроект или проект поправок к Конституции полностью проработанным по форме и содержанию, прежде чем регистрировать законодательную инициативу для сбора подписей.

Право избирателей на законодательные инициативы должно быть не только теоретическим, но и практически осуществимым, подчеркнул президент.

По мнению президента, эти изменения усилят участие граждан с правом голоса в процессе принятия решений по важным для общества вопросам и обеспечат большую поддержку государства в сборе подписей под законодательными инициативами избирателей.

Президент подчеркнул, что в демократической правовой республике народ должен иметь возможность влиять на принятие решений государством.

Он напомнил, что с 2013 года ни один разработанный избирателями законопроект или проект поправок к Конституции не был подан президенту и рассмотрен Сеймом. Это вызывает сомнения в том, действительно ли существующая процедура позволяет избирателям эффективно реализовать свое право законодательной инициативы.

"Восстановление двухэтапного сбора подписей за поданные избирателями законопроекты или проекты поправок к Конституции и обеспечение большего участия государства в процессе сбора подписей усилило бы вовлечение граждан в процесс принятия решений по важным для общества вопросам, способствуя развитию демократии", - говорится в письме президента президиуму Сейма.

Законопроект предусматривает, что новый порядок подачи законодательных инициатив избирателей будет применяться к законопроектам, поданным в ЦИК для оценки и регистрации после 1 января 2027 года.