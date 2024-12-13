Министр сообщения Каспарс Бришкенс весь уходящий год усердно трудился над персональным антирейтингом. И если нынешнее правительство вскоре порадует нас отставкой, то в первую очередь благодаря усилиям сего "прогрессивного" ведомства. Но одного Rail Baltica c airBaltic мало.

На днях кабинет Эвики Силини вновь обрадовали очередной разработкой "транспортного цеха", на сей раз в сфере передвижения широких народных масс.

Топать три км до остановки

Общественный транспорт в нашей стране, формально существующей в режиме рыночной экономики, является сугубо дотируемым сектором. Львиная доля (55%, или 123 миллиона евро) относится к Риге, а 26% (61,1 миллиона евро) — к региональным автобусным перевозкам. При этом получается, что ездить по республике существенно дороже, ведь сравнительный пассажиропоток составляет 68 и 16 процентов. Власти задумались — а не объединить ли столичный транспорт с общегосударственным?

Рижский регион планирования существенно шире, чем собственно административная территория столицы, и для него характерна т. н. маятниковая миграция, когда люди утром уезжают на работу в Ригу и возвращаются домой вечером.

Однако в настоящее время у 19 населенных пунктов в столичной агломерации расстояние до ближайшей остановки общественного транспорта составляет 3+ километра. А у 12 населенных пунктов с числом жителей более чем 100 вообще нет возможности добраться на общественном транспорте до ближайшего краевого центра — не обязательно Риги, пусть даже Саласпилса…

Министерство сообщения в своем документе, однако, пишет про вышеназванное число — "всего". И ставит в плюс нашим транспортникам то, что "услуги обеспечиваются также в выходные дни и вне нормального рабочего времени в 6.30–18.30 (в отличие, например, от государств Скандинавии или прочих балтийских государств)".

Причем отметим, речь идет не о затерянных хуторах Латгалии, а о вполне себе "пририжских" поселках. При этом, если верить статистике, регион столичной метрополии представляет собой единственный в своем роде пример демографического успеха: в некоторых административных территориях, как то: Марупский и Саулкрастский край, в период 2011–2022 года численность населения возросла более чем на 30 процентов! А если оценивать увеличение доли трудоспособного населения, то здесь чемпионами являются такие поселковые центры, как Царникава с Гаркалне — более 40% за 12 лет.

Национальный прогноз на 2030 года для Рижского региона планирования выглядит вполне оптимистично — особенно для Яунмарупе, Улброки, Огре. Там в течение ближайших шести–семи лет численность жителей увеличится более чем на 20%.

Сколько стоит

Во всех городах Рижского региона планирования, где имеется общественный транспорт, цены на него различаются радикально.

Так, 77 маршрутов, обслуживаемых предприятием самоуправлений RIgas Satiksme, сегодня предлагают сервис за 1,5 евро в течение 90 минут, тогда как муниципальная компания Jelgavas autobusu parks предлагает совершить поездку за 85 центов при оплате банковской картой и 1,5 евро наличными.

Региональные маршруты от Рижского центрального вокзала до Вецаки (Скултская линия), Вангажи (Сигулдская), Дарзини (Айзкраукльская), Баложи (Елгавская), Бабите (Тукумская) стоят 90 центов. В Валмиере прокатиться на автобусе стоит 60 центов, а в богатенькой Юрмале так и вовсе 50 центов, как будто не в одной стране живем.

Далеко ли до Таллина?

Естественно, в решении транспортного вопроса должны участвовать и железные дороги. Увы, ранее весьма разветвленная сеть пассажирского железнодорожного сообщения нашей республики теперь выглядит весьма печально. Есть целые регионы — к примеру, Северное Курземе, куда поезда не ходят от слова совсем, хотя, разумеется, рельсы до Вентспилса никто не демонтировал. Просто власти отчего–то считают, что былая транзитная столица ЛР менее нуждается в собственном составе для людей, чем то же Гулбене.

По–прежнему из Риги на латвийских поездах можно добраться практически до самой внешней границы ЕС на востоке — станций Индра и Зилупе. Дальше, разумеется, поезд не пойдет!

Что же касается северных и южных соседей, то дизельный состав из ЛР прибывает на эстонский вокзал Валга, откуда предлагается пересаживаться на Таллин. Ранее до столицы соседней республики можно было добираться и через Пярну, но так как в XXI веке стальную магистраль на этом направлении благополучно разобрали, то конечной остановкой на Видземском направлении служит Скулте. Эта станция относится к Рижскому узлу, также очерченному географически Тукумсом II, Елгавой, Айзкраукле и Сигулдой.

По лучшим стандартам ЕС!

В документе политического планирования ведомство К. Бришкенса действует по принципу — сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Оказывается, в Риге для общественного транспорта характерен средний 9–минутный интервал, "что отвечает лучшим стандартам ЕС". Точно так же для региональных маршрутов в основном имеется 15–20–минутный интервал, что "есть допустимая граница, когда участники движения могли бы выбрать общественный транспорт по сравнению с частным автотранспортом".

Последний, между прочим, господин Бришкенс считает "одним из главных вызовов транспортной системе". В столице на дороги ежедневно выезжает 209 тысяч личных машин. В Риге их несколько больше, чем в Латвии в среднем (409 на 1000 жителей), хотя есть самоуправления, где доля еще выше — Марупе (491 на 1000, или 20% свыше среднего).

"Это порождает транспортные заторы в Риге, ибо пропускная способность улиц ограничена", — констатируется в документе Минсообщения. Хотя в последние годы, при "коалиции перемен", в Риге всюду появились далеко не всегда столь уж необходимые полосы общественного транспорта, за один небольшой заезд на которые благодаря всевидящим системам видеонадзора водители–частники теперь могут расстаться с 40 евро.

Ведомство видит будущее Риги в модном ныне в Европе тренде "микромобильности", "нулевых эмиссий". В столице хотят совмещать остановочные узлы — чтобы население могло радостно перепрыгивать с автобуса на электричку, расплачиваясь в рамках все того же 90–минутного билета. По замыслу Бришкенса, тогда в Латвии можно будет вообще отказаться от пассажирских перевозок личными авто!

Разумеется, на словах смотрится красиво, однако уж слишком много внешних привнесенных факторов. Взять хотя бы качество закупленных чешских электричек. Да и политическое влияние не стоит снимать с повестки дня: у каждого министра сообщения есть свой приоритет. Скажем, Талис Линкайтис просто жить не мог без терминала сжиженного газа, а где–то он с ним сейчас?

И вашему автору тут как раз вспомнились строки из некрасовской поэмы "Железная дорога": "Жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе…"