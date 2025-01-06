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«Ненависть и глумление»: в Латвии осудили действия польских властей 4

Политика
Дата публикации: 06.01.2025
BB.LV
«Ненависть и глумление»: в Латвии осудили действия польских властей
ФОТО: dreamstime

«Отношение учреждений Польши к Украине не ухудшилось, но уже деградировало», - пишет в Neatkarīgā Имантс Лиепиньш.

Автор утверждает: «Поражение национально-консервативных сил на выборах в Польше и возвращение центристских либералов к власти годом ранее понемногу начало влиять на весь государственный строй, и, - как уже прогнозировали — не в самом лучшем направлении». «Добровольному перевозчику помощи Айгарсу Лоссу в последний год более приходится бороться на границе с таможней Польши, чем с планами Путина в Украине», - пишет далее издание.

«Если уже привыкли, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров способен устраивать дипломатические скандалы на ровном месте даже в тех немногих государствах, которые его принимают в визитах, однако нынешнее польское правительство... его превзошло, угрожая Украину не взять в Европейский Союз и вообще «разорвать связи», если Украина не сделает так, как хочет нынешнее польское правительство, в отношении трагедии, которая произошла 80 лет назад».

В описаниях польско-украинского конфликта, Neatkarīgā начала, что называется, от Адама — или в данном случае, от Степана. «Молодой идеолог революционеров Степан Бандера как форму протеста избрал здоровый образ жизни: рассчитал, что некурящие и непьющие народные массы подорвут бюджет Польши, ибо он потеряет доходы от алкогольного и табачного акциза». История, впрочем, не засвидетельствовала упадка экономики Речи Посполитой от трезвости украинских масс — так или иначе, в ходе Второй мировой войны противостояние перешло в намного более кровавую фазу. «Кто кого резал и какие села сжигал, тут невозможно пересказать...»

В настоящее же время между Варшавой и Киевом опять пробежала черная кошка: «Вернувшийся на должность министра иностранных дел Польши Радослав Сикорский и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш прошедшим летом начали продвигать нарративы, что вступление Украины в Европейский Союз и/или НАТО будет блокировано, пока «Украина не признает трагедии геноцида и не примет ответственности». На это украинцы ответили, обязавшись провести эксгумацию и проверить, выясняется ли что-то через 80 лет, однако требования польских политиков Украине принять ответственность выглядят странными в первую очередь уже потому, что Украина истинную независимость обрела только в 1991 году, поэтому современное государство не может принимать коллективную ответственность в отношении событий, которые совершены десятилетиями ранее этого, при иге оккупантов по всей стране, и которые совершили персоны, которых самих более нет среди живых».

Айгарс Лосс из Латвии доставляет в Украину материалы для «укрепления недостающих оборонных возможностей». «Ярчайшее, что осталось в уме от последней поездки, есть воспоминания о пережитом на пограничном пункте Польши... К сожалению надо признать, что таможенники польского пограничного пункта перешли в новую, своего рода уникальную и жалкую стадию проявления тупости власти. Такое ощущение, что ненависть и глумление включаются уже в момент, когда персона сообщает, что он доброволец...»

#польша #украина
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Григорий Антонов
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Комментарии (4)

  • OZ
    Olga Zakarauskiene
    7-го января

    У поляков есть молитва "Если мы забудем об этом, пусть небеса забудут о нас". Это о Волынской резне.

    4
    0
  • Д
    Дед
    6-го января

    Польские власти более зависимы от мнения народа и более способны принимать выгодное Польше решение. Для латышской власти, главный нарратив- пусть в Латвии корова сдохнет, лишь бы в России две, но пока в Латвии уже сдохло стадо, а Россия , даже не заметила латышских потугов.

    10
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    6-го января

    Просто поляки "разнюхали" хохлов лучше в виду их наплыва, в чём выражается изменение отношения к этой животномассе. Посмотрите какую страну и строй они там у себя в стране (укре) насрали и делайте выводы о качестве народа.

    31
    3
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    6-го января

    Да, и вот увидите, поляки построят забор меж собой и укрой на границе. И не от кровавого путинского режима.

    29
    2

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