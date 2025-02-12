Удаленная работа чиновников вышла из-под контроля — глава Госканцелярии

По его словам, руководитель знает, как организована работа в учреждении, какие сотрудники необходимы для ежедневного присутствия в офисе, а кому можно позволить периодически выполнять обязанности удаленно. "И тогда он видит, выполнена ли работа, есть ли связь или нет", — пояснил Кронбергс.

В связи с этим директор Государственной канцелярии призвал руководителей госучреждений пересмотреть распоряжения и решения, принятые во время пандемии COVID-19, в отношении удаленной работы, уделяя внимание нормам, которые можно было бы актуализировать в соответствии с нынешней ситуацией.

Кронбергс отметил, что у людей разные жизненные условия, и, например, если человек живет с большой семьей в однокомнатной квартире, то эффективно работать удаленно может быть невозможно.

Он также подчеркнул, что ненормально во время рабочего дня успевать выгуливать щенков и мыть посуду.

"Ну это же не рабочая эффективность, если ты все это успеваешь сделать! Конечно, можно сказать, что мы люди-оркестры. Звучит красиво, но давайте применять это к работе!"

Кронбергс подчеркнул, что не собирается полностью отменять возможность удаленной работы в госуправлении, но считает необходимым четко определить границы: когда работник обязательно должен быть в офисе, а когда может работать удаленно.

Ранее директор Государственной канцелярии заявил агентству LETA, что ввести повсеместное обязательное присутствие в офисе для всех госслужащих на основании постановлений Кабинета министров сейчас невозможно.

Кронбергс признал, что "удаленная работа вышла из-под контроля". Он отметил, что такая ситуация не была целью, когда удаленная работа вводилась в период пандемии.

При этом удаленный формат работы позволил начать более эффективное использование офисных помещений, так как выяснилось, что есть должности, не требующие постоянного присутствия на рабочем месте. В таких случаях сотрудники могут пользоваться коворкинг-пространствами и общими рабочими зонами. Однако, по словам Кронбергса, после пандемии многие "не могут вернуться к нормальному рабочему процессу".

Кронбергс отметил, что его позиция заключается в необходимости пересмотреть внутренние порядки и решения, принятые в период пандемии, а также в установлении "нормального рабочего времени", в которое сотрудники должны присутствовать на рабочем месте. При этом следует четко определить, в каких случаях допускается удаленная работа. Этот вопрос уже обсуждался с государственными секретарями.

Директор Госканцелярии предложил использовать гибкий подход, обеспечивая госслужащим доступ к коворкинг-пространствам ближе к месту их жительства.

Он также подчеркнул, что сотрудников, живущих далеко, например, в Латгале, не собираются "заставлять ездить в Ригу каждый день".

"У нас оговорено, сколько раз в неделю этот сотрудник должен присутствовать [на рабочем месте]", — отметил Кронбергс.

Кроме того, глава Госканцелярии подчеркнул, что в первую очередь работать в офисе должны новые сотрудники, чтобы они могли освоиться, понять процессы, корпоративную культуру и специфику работы. Только после этого можно рассматривать возможность предоставления частичного удаленного формата работы как нематериального бонуса.

Кронбергс пояснил, что если сейчас вернуть всех сотрудников в офис, то возникнут проблемы с размещением.

«Министерство финансов забрало к себе Бюро надзора за закупками, в Госкассе в связи с централизацией увеличилось число бухгалтеров (…), Центральное агентство финансов и договоров тоже расширилось (…), в Министерстве юстиции похожая ситуация — к нему присоединились Патентное ведомство и Гарантийный фонд алиментов (…)», — отметил он, добавив, что и в Государственной канцелярии сейчас много кабинетов общего пользования, куда сотрудники приходят в те дни, когда там есть свободные места.

Он также упомянул, что в Службе государственных доходов нет необходимости загонять всех сотрудников в здание одновременно.

Кронбергс подчеркнул, что вопрос о формате работы должен обсуждаться между руководителем и сотрудником.

«Для руководителей, ведущих экспертов, которые необходимы для оперативной работы каждый день, для специалистов по коммуникации — у них ситуация жестче, они должны быть на месте», — заявил он.

Он также предложил госуправлению больше не указывать удаленный формат работы как преимущество в объявлениях о вакансиях, за исключением случаев, когда конкретная должность действительно может выполняться удаленно.

Кроме того, Кронбергс призвал государственных секретарей контролировать работу подведомственных учреждений и клиентских центров, чтобы они оставались доступными в рабочее время.

Он пояснил, что сначала будет оцениваться, какие изменения можно внести на уровне внутренних решений учреждений, пересмотра нормативов и рабочего времени. Если же проблема недоступности госучреждений сохранится, то придется вводить более строгие регулирования.

При этом он подчеркнул, что чрезмерное регулирование с помощью законов и нормативов лишь усилит бюрократию.

«Потом кому-то придется пересматривать и контролировать все эти правила», — отметил Кронбергс.

Он добавил, что пока не планирует нормативного регулирования вопроса очного присутствия на работе. В настоящее время остаются актуальными разработанные еще до пандемии COVID-19 рекомендации Государственной канцелярии по обеспечению гибкого рабочего процесса.

Эти рекомендации призывают каждое учреждение искать наиболее подходящие решения для организации удаленной работы, обеспечивая непрерывное выполнение функций.

В них также отмечено, что удаленный формат подходит для тех сотрудников, чья работа, профессиональные навыки и компетенции позволяют работать дистанционно.

Кронбергс признал, что, возможно, потребуется пересмотреть эти рекомендации, но подчеркнул, что невозможно регулировать этот вопрос линейно для всей госслужбы через постановления Кабинета министров.

«С момента пандемии COVID-19 мы постоянно сокращаем расходы, так как офисные помещения в учреждениях такие, какие есть. Мы также продвигали модернизацию госуправления, внедряя коворкинг-пространства, как в частном секторе. И теперь вдруг одним постановлением сказать, что все должны на 100% вернуться в офис, — у нас просто нет для этого места, потому что мы уже перестроились», — заявил Кронбергс.

Он также подчеркнул, что экономия должна продолжаться и в будущем.

Кронбергс отметил, что возвращение всех сотрудников в офис потребует увеличения бюджетных расходов на хозяйственные нужды, что недопустимо.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи со спикером Сейма Дайгой Миериней заявил, что пришло время перевести государственное управление на очный формат работы.

Спикер парламента согласилась, что в обществе продолжаются дискуссии о порядке работы Сейма и внутреннем сотрудничестве. По мнению Миерини, необходимо обсудить этот вопрос в парламенте, поэтому она инициирует встречу с председателями парламентских фракций для обсуждения данной темы.

На следующий день премьер-министр Эвика Силиня также подчеркнула, что очная работа должна стать нормой в государственном управлении.

При этом она отметила, что окончательного решения пока нет, так как последствия пандемии COVID-19 привели к тому, что многие госучреждения продолжают работать удаленно.

"Однако нормой должно быть очное присутствие на работе, а затем уже можно искать решения для семей с маленькими детьми", — сказала Силиня, добавив, что демографические вызовы и семейные вопросы входят в список приоритетов правительства.

Тем временем на платформе Manabalss.lv было собрано более 10 000 подписей за сохранение возможности удаленной работы в государственных и муниципальных учреждениях.