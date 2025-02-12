Закон о Центре искусственного интеллекта (ИИ) рассматривается в Сейме. Правда, со скрипом: Комиссия по государственному управлению и самоуправлениям получила аж 47 поправок.

Американцам и китайцам такое не снилось

"Для срочного законопроекта это очень тяжело, — прокомментировал депутат Ингмарс Лидака (Объединенный список). — Есть сомнения, что мы сможем его рассмотреть, надо отозвать срочность". Однако руководство комиссии постановило — будем работать ударно, чтобы 13 февраля он уже был готов!

Внефракционный депутат Андрейс Целяпитерс отметил: "В ведущих государствах мира — ни в Китае, ни в Соединенных Штатах, эту деятельность не регулируют. Мы в своей горячности пытаемся все зарегулировать, а потом снимать административные запреты…"

"У нас есть регулы", — сослались на указания из Брюсселя депутаты–оппоненты. Юридическое же бюро Сейма, чей представитель присутствовал на заседании, пояснило, что новый нормативный акт будет с суженным покрытием — регулировать не сам ИИ, а только госинститут, который станет курировать в Латвии данные технологии, его задачи, статус, источники финансирования.

Это нам под силу?

Министерство умного развития и охраны среды (VARAM), назначенное правительством ответственным за законопроект, также согласилось с уменьшением ответственности. "Структура выглядит логично", — оптимистично высказался председатель комиссии.

Но не все участники разделяли законодательный порыв. "Действительно ли Латвия будет поддерживать технологическую экосистему, ибо это немножко чересчур, — вопрошал Марис Спринджукс (Объединенный список). — Действительно ли Латвия способна создать потребные дата–центры, серверы?"

Депутату пояснили, что будущий Центр ИИ организует так называемые "бизнес–песочницы", ну а эти стартапы уж и наладят уют для нечеловеческой силы разума.

Сделаем на коленке с помощью Скандинавии

Арвилс Куприс, руководитель Латвийской ассоциации искусственного интеллекта (ЛАИИ), со своей стороны заявил, что в нашей стране обязательно будет "железо" для ИИ: "Уже сегодня существуют инициативы вместе с высшими школами участвовать в консорциумах, чтобы закупить графические процессоры. Собрать их воедино и тренироваться. Мы не можем конкурировать с гигантами. Но и стоять на месте мы не можем — пример китайской нейросети DeepSeek показывает, что можно и с малыми возможностями достичь прорыва. Во Франции это Red Panda".

По словам А. Куприса, экосистема ИИ в Латвии будет состоять собственно из компьютерной базы и из нормативного регулирования. Между прочим, помимо своей общественной деятельности он возглавляет крупное подразделение телекоммуникационного концерна со скандинавским капиталом. Следовательно, есть заинтересованность влиятельных ИТ–игроков.

Всего же в структуру ЛАИИ, созданную осенью прошлого года, входит 16 предприятий. На начальном этапе активисты зафиксировали, что в Латвии уровень ИИ в экономике составлял лишь около 5% того, что имелся в развитых странах ЕС (данные EUROSTAT за 2023 год).

"В Латвии есть исследователи, которым нужно помочь, — указал господин Куприс. — Мы еще только в начальной фазе".

Рабочие группы — это наше все

Гатис Озолс, заместитель госсекретаря VARAM по цифровой транссформации, заверил, что создающийся Центр искусственного интеллекта не будет единственным создателем политики и практики в сфере ИИ, а все станет делать совместно с обществом.

Кроме того, под крылом министерства будет работать еще и "цифровой комитет", а также "подгруппа, в которую пригласят всех заинтересованных в процессе".

Депутат от "Прогрессивных" Эрвинс Лабановскис копнул глубже, ведь ИИ — это не только про экономику, это также "нация, ее идентичность". Ведь созданный в лабораториях разум повлияет и на гражданское общество, на профессиональные группы. "Чтобы никто не был оставлен на обочине", — выразился парламентарий.

Хотя на наших глазах произошла ликвидация целой подгруппы национальной экономики — независимые будочки по сбору стеклянной посуды полностью уступили место бездушным тароматам. Управляемым, между прочим, все тем же искусственным интеллектом. С которым мы уже научились взаимодействовать, надувая отвергнутую из–за неправильной формы пластиковую бутылку…

Иногда точность мешает

Включилась в создание Центра ИИ и верховная власть. Кристине Лице, советница президента Латвии по законодательству, заявила, что главное — создать потенциал для привлечения в страну мировых инвесторов и активизировать местных. "Слишком увлекаться точным определением не нужно", — считает чиновница.

Ирена Эмилия Швилпе, советница Э. Ринкевичса по экономике, подчеркнула, что кроме народнохозяйственного значения ИИ в Латвии будет иметь и "включающие" (как сейчас говорят — инклюзивные) функции, для социально незащищенных слоев.

Что там далеко ходить — уже сейчас функции ИИ могут за секунду перевести любой юридический или медицинский документ, благо те доступны преимущественно в электронном виде. Подобно мозговым нейронам, ИИ учится сам на себе. Ну а как за ним будут успевать латвийские политики — покажет ближайшее будущее.