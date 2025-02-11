Baltijas balss logotype

Силиня отправилась в ОАЭ за искусственным интеллектом 3

Политика
Дата публикации: 11.02.2025
LETA
Силиня отправилась в ОАЭ за искусственным интеллектом
ФОТО: LETA

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня во вторник вместе с латвийскими предпринимателями встретилась с министром ОАЭ по искусственному интеллекту, цифровой экономике и телеработе Омаром бин Султаном Аль Оламом.

"Наши предприниматели должны быть среди мировых лидеров в развитии искусственного интеллекта, а ОАЭ - одна из ведущих в мире стран в этой сфере", - сказала Силиня после встречи с министром.

Как отметила премьер, искусственный интеллект является самой актуальной на данный момент технологией для стимулирования экономического роста и конкурентоспособности страны, и Латвия заинтересована в развитии сотрудничества с ОАЭ и в академическом секторе, и в предпринимательстве. "Нам также интересен обмен опытом с целью повышения эффективности госуправления путем применения возможностей новых технологий", - сказала Силиня.

Как сообщила советник премьера, министр ОАЭ по искусственному интеллекту интересовался достижениями Латвии в сфере технологий, в частности, 5G и 6G, а также развитием квантовых и медицинских технологий. В ходе дискуссии с участием латвийских предпринимателей Силиня ознакомила министра с актуальной ситуацией в технологической отрасли Евросоюза. Стороны также обсудили взаимный интерес к более тесному сотрудничеству в сфере новых технологий в долгосрочной перспективе.

Во время встречи обсуждались возможности сотрудничества и в связи с планами создания в Латвии Центра искусственного интеллекта. В декабре прошлого года Кабинет министров поддержал законопроект о Центре искусственного интеллекта с целью использования этой технологии для повышения конкурентоспособности страны. Вскоре законопроект будет рассматриваться в окончательном чтении в Сейме, отметила Лидере.

"Латвия - это страна с развитой цифровой сферой, и есть много областей, где мы являемся лидерами в Европе и даже в мире", - заявила Силиня. Она отметила, что технологии стремительно развиваются, и при использовании искусственного интеллекта Латвия, как и другие страны, должна быстрыми шагами идти вперед, чтобы увеличивать продуктивность и повышать конкурентоспособность экспорта.

Премьер вместе с делегацией предпринимателей находится с визитом в ОАЭ с 10 по 12 февраля.

#эвика силиня
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
2
6

Комментарии (3)

  • JL
    Janina LV
    11-го февраля

    Если коротко - управленцы проектами поехали клянчить деньги под проекты.

    1
    0
  • НС
    Николай Семёнов
    11-го февраля

    А что, своего интеллекта уже нет или его и не было?

    11
    1
  • А
    Андрей
    11-го февраля

    "Силиня отправилась в ОАЭ за искусственным интеллектом"

    Григорий - вы не раскрыли гос.тайну. Только надо было уточнить - заголовок должен бы быть таким: "Из-за неполадок с естественным интеллектом, Силиня отправилась в ОАЭ за искусственным интеллектом".

    А про неполадки уже сообщали многие свидетели из рядом оппозиционных партий и шлейфа политологов, блоггеров и просто полит-информаторов СМИ, их сопровождающих.

    13
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео