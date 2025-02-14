Голос Инары Мурниеце (Национальное объединение) на аудиозаписи руководимой ею Комиссии по иностранным делам звучал тревожно, как в памятные дни февраля 2022 года.

"Ситуация в отношении Украины и Соединенных Штатов чрезвычайно переменчива, — вещала бывшая спикер Сейма и министр обороны Латвии. — Но время у нас еще есть".

МИД Латвии посодействовал профильной комиссии, и вместе они родили проект заявления Сейма, прославляющего государство и народ Украины и выражающего соболезнования понесенным жертвам.

Однако на следующей неделе депутаты, формирующие внешнеполитическую линию парламента, отбывают в столицу нашей Еврородины, и потому им было необходимо обсудить тему с учетом меняющейся под давлением Вашингтона реальности. "Неделя — это вечность", — заметила И. Мурниеце, имея в виду быстрое развитие событий.

Зане Калниня–Лукашевица ("Новое Единство") заметила, что в Мюнхене в пятницу произойдет встреча вице–президента США Вэнса и Зеленского, однако она не ожидает "сокрушительных изменений в риторике".

Текст проекта в публичном пространстве отсутствует, однако характерно, что в аудиозаписи на сайте Сейма госпожа Калниня–Лукашевица рекомендует сделать поправку — война не "началась", а — "начата Россией". Также в документе будет упомянута частичная оккупация Восточной Украины, участие военных Северной Кореи.

В конце проекта выражалась благодарность всем, кто помогал Украине в Латвии. Из сих адресатов "предпринимателей", по предложению И. Мурниеце, убрали — оставили "обществу".

А вот заместитель председателя комиссии Ирма Калниня ("Новое Единство") пожелала вписать в проект документа, чтобы и Украина, и ее союзники были максимально сильны!

На самом деле, разумеется, очередное заявление официальной Риги — знак для республиканской администрации в Вашингтоне, чтобы наша республика уж совсем окончательно не ушла с заокеанских радаров.