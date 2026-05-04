«Почему я тяжело работаю за копейки, почему я не продавец счастья, может я лох»? - дискуссия в соцсетях 0 1373

Дата публикации: 04.05.2026
Latvijas Avīze
В наши дни всё больше людей признают: моей зарплаты не хватает, чтобы свести концы с концами, не говоря уже о нормальной жизни. Всё дорожает, теперь уже пугают, что нужно начинать откладывать деньги на следующий отопительный сезон, поэтому многие решают сменить работу, искать дополнительный доход или даже полностью менять сферу деятельности.

Параллельно в обществе всё чаще возникает вопрос — почему одни зарабатывают тяжёлым трудом, тогда как другие, кажется, получают деньги «более лёгкими» способами?

Один пост в соцсетях очень прямо и с юмором описывает это ощущение:

«Часто думаю — зачем я вообще работаю? Почему я не таро-специалист или какао-шаман? Почему я не беру деньги с наивных людей за всякую “помощь”? Может, на самом деле лох — это я, потому что мне приходится работать, пока другие делают матрицы судьбы и проводят духовные церемонии с тибетскими чашами?»

Пост быстро вызвал широкую дискуссию. Часть комментаторов поддержала ироничный тон, отмечая, что сегодня «продажа надежды» нередко становится прибыльным бизнесом.

«Да-да, подумай об этом! В Латвии не хватает диджеев ecstatic dance, мужчин-астрологов и нумерологов», — пишет один из пользователей, добавляя, что такие специалисты могут быть весьма востребованы.

Другие подходят к теме более прагматично: «Есть спрос — есть предложение. Вопрос только в том, сможешь ли ты найти клиентов», — отмечает ещё один участник обсуждения.

Не обошлось и без шуток: «Можно ещё продавать воду из своей ванны», — смеётся один комментатор, на что автор поста отвечает: «Есть интерес?»

Однако звучат и более критические мнения.

«Продавцы мечты», — так кратко описывают эту сферу, намекая, что результат часто не гарантирован, а ответственность остаётся на клиенте.

Другие же отмечают, что всё не так просто: «Не то чтобы там крутились огромные деньги. Они тоже вкладываются в курсы и обучение», — пишет одна из участниц обсуждения.

В дискуссии также прозвучала важная мысль — дело не только в деньгах: «Может, у тебя просто есть совесть», — замечает один из комментаторов, подразумевая, что не каждый готов зарабатывать таким способом.

Сам автор поста сохраняет ироничный взгляд на ситуацию, признавая, что идея «создания матриц судьбы» уже не кажется такой уж сложной.

