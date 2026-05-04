По данным властей ЮАР, один из умерших – 69-летний гражданин Великобритании – дал положительный тест на хантавирус. Этот вирус может вызывать тяжелые респираторные заболевания и геморрагическую лихорадку. Основными переносчиками инфекции считаются зараженные грызуны.

Первым симптомы появились у 70-летнего пассажира, который умер на борту судна. Его супруга также заболела и позже скончалась в больнице Йоханнесбурга после эвакуации с лайнера. Третий заболевший пассажир умер в ЮАР после госпитализации в реанимацию.

Лайнер MV Hondius следовал из Ушуаи (Аргентина) в Кабо-Верде (Африка). По данным сервисов отслеживания судов, сейчас корабль находится у порта Прая – столицы Кабо-Верде.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что следят за ситуацией и координируют международное расследование вспышки заболевания на борту судна.