Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США сокращают войска в Германии, но остаются главным союзником 0 79

В мире
Дата публикации: 04.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: США сокращают войска в Германии, но остаются главным союзником

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что планируемое сокращение американского контингента не связано с разногласиями с Дональд Трамп. По его словам, США по-прежнему остаются ключевым партнёром для Германии и НАТО.

Планируемый США вывод части своего военного контингента из Германии, как утверждает канцлер ФРГ Фридрих Мерц, не имеет связи с его разногласиями с американским президентом Дональдом Трампом по поводу Ирана.

"Речь идет о контингенте американских солдат в Европе, которых (экс-президент США - ИФ) Джо Байден разместил здесь на временной основе. (...) Разговоры об их выводе ведутся уже давно", - заявил Мерц в интервью немецкому телеканалу ARD.

Мерц также подчеркнул, что США остаются ключевым партнером и для Германии, и для НАТО, и хотя у него самого и у Трампа "разные взгляды на эту войну", они разделяют мнение по Ирану.

"У нас общая цель, и эта цель должна заключаться в следующем: нельзя допустить, чтобы Иран получил атомную бомбу. И именно этого мы добиваемся вместе", - сказал канцлер.

Комментарии Мерца повторяют слова немецкого министра обороны Бориса Писториуса, назвавшего в субботу в интервью ARD заявление о сокращении американских сил в Германии "предсказуемым".

Ранее в Пентагоне сообщили, что США выведут в течение следующих 6-12 месяцев 5 тыс. американских военнослужащих из Германии.

Тем не менее, в Германии останется больше 30 тыс. солдат - это вторая страна в мире по численности размещенных там американских военнослужащих после Японии.

Несмотря на вывод части войск, стратегическое сотрудничество между Вашингтоном и Берлином сохраняется, пишет bb.lv. Германия остаётся одним из главных центров присутствия американских сил в Европе, а союз по линии НАТО продолжает играть решающую роль в вопросах безопасности.

Читайте нас также:
Иконка - заглушка для фотографии автора
Светлана Зубова
Все статьи
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Брюсселе решают, появятся ли на дорогах Латвии автомобили на автопилоте
Техно
Изображение к статье: Айнажи и Салацгрива потеряли миллиард евро. Как?
Бизнес
Изображение к статье: «Наше предложение изъять русский язык отклонили» Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Исследование открыло удивительные вещи относительно пенсий в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: «Молодая и красивая»: Наталья Андрейченко отметила 70-летие в мексиканской деревне
Люблю!
Изображение к статье: Конфликт завершён: Блейк Лайвли и Джастин Бальдони заключили мировое соглашение
Lifenews
Изображение к статье: В Брюсселе решают, появятся ли на дорогах Латвии автомобили на автопилоте
Техно
Изображение к статье: Айнажи и Салацгрива потеряли миллиард евро. Как?
Бизнес
Изображение к статье: «Наше предложение изъять русский язык отклонили» Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео