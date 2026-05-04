Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что планируемое сокращение американского контингента не связано с разногласиями с Дональд Трамп. По его словам, США по-прежнему остаются ключевым партнёром для Германии и НАТО.

Планируемый США вывод части своего военного контингента из Германии, как утверждает канцлер ФРГ Фридрих Мерц, не имеет связи с его разногласиями с американским президентом Дональдом Трампом по поводу Ирана.

"Речь идет о контингенте американских солдат в Европе, которых (экс-президент США - ИФ) Джо Байден разместил здесь на временной основе. (...) Разговоры об их выводе ведутся уже давно", - заявил Мерц в интервью немецкому телеканалу ARD.

Мерц также подчеркнул, что США остаются ключевым партнером и для Германии, и для НАТО, и хотя у него самого и у Трампа "разные взгляды на эту войну", они разделяют мнение по Ирану.

"У нас общая цель, и эта цель должна заключаться в следующем: нельзя допустить, чтобы Иран получил атомную бомбу. И именно этого мы добиваемся вместе", - сказал канцлер.

Комментарии Мерца повторяют слова немецкого министра обороны Бориса Писториуса, назвавшего в субботу в интервью ARD заявление о сокращении американских сил в Германии "предсказуемым".

Ранее в Пентагоне сообщили, что США выведут в течение следующих 6-12 месяцев 5 тыс. американских военнослужащих из Германии.

Тем не менее, в Германии останется больше 30 тыс. солдат - это вторая страна в мире по численности размещенных там американских военнослужащих после Японии.

Несмотря на вывод части войск, стратегическое сотрудничество между Вашингтоном и Берлином сохраняется, пишет bb.lv. Германия остаётся одним из главных центров присутствия американских сил в Европе, а союз по линии НАТО продолжает играть решающую роль в вопросах безопасности.