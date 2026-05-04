Более 1000 членов в этом году зарегистрированы у девяти политических партий, а более 2000 — у одной партии, свидетельствуют данные, обобщённые Регистром предприятий.

У партии «Единство» на 25 февраля этого года было зарегистрировано 2183 члена. За ней следует партия «Латвия на первом месте» с 1853 членами (по данным на 11 марта), а также «Объединение новолатышей» с 1528 членами (данные на 27 февраля).

Четвёртой по численности в этом году стала Латвийская крестьянская партия с 1324 членами (по состоянию на 12 марта). За ней следует «Платформа 21», в которой на 6 марта числилось 1252 члена, а также Национальное объединение «Всё для Латвии!» — «Отечеству и свободе/ДННЛ» с 1123 членами (на 2 марта).

Более 1000 членов в этом году также было у Латвийской зелёной партии — 1123 члена (на 16 марта), а также у партии «Прогрессивные», где на 15 января числилось 1014 членов.

Всего в Латвии зарегистрированы 72 политические партии.