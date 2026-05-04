ЕС выставил Лондону счет в 1,15 млрд евро за участие в едином европейском рынке

В мире
Дата публикации: 04.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: ЕС выставил Лондону счет в 1,15 млрд евро за участие в едином европейском рынке

Европейский союз выдвинул Великобритании требование о возобновлении регулярных финансовых взносов в обмен на сохранение преференций при доступе к общему рынку содружества.

Как сообщило издание The Times со ссылкой на официальные источники в Брюсселе, сумма взноса рассчитана исходя из масштабов британской экономики и объема выгод, которые Соединенное Королевство получает от беспошлинного взаимодействия с европейскими контрагентами.

Данный вопрос стал ключевым в рамках майских переговоров 2026 года, направленных на стабилизацию экономических отношений после затяжного периода неопределенности. Европейские чиновники настаивают, что участие в едином пространстве требует солидарной ответственности за поддержание его инфраструктуры и программ развития.

В качестве прецедента представители Евросоюза приводят соглашение со Швейцарией. Эта страна, не являясь членом ЕС, в 2025 году согласилась выплачивать в Фонд сплочения Евросоюза 375 млн евро ежегодно ради сохранения доступа к ключевым секторам рынка.

Однако из-за значительно больших объемов торговли и ВВП Великобритании Брюссель установил для Лондона планку, которая почти в три раза превышает швейцарский показатель. В самом ЕС подчеркивают, что такие выплаты являются стандартным условием для стран-партнеров, желающих пользоваться преимуществами зоны свободной торговли без полноценного членства в блоке.

Британская сторона пока официально не подтвердила готовность принять предложенные условия. В Лондоне отмечают, что любые новые финансовые обязательства перед Евросоюзом должны сопровождаться существенным снижением регуляторных барьеров, которые возникли после выхода страны из состава содружества.

На данный момент эксперты рассматривают это требование как отправную точку для длительных консультаций по новому формату экономического партнерства. Ситуация осложняется внутренними политическими дискуссиями в Великобритании, где вопрос о возобновлении миллиардных выплат в бюджет ЕС остается крайне чувствительным для налогоплательщиков.

Предполагается, что итоговое решение по данному запросу будет принято до конца текущего финансового квартала. Если стороны не придут к компромиссу по сумме ежегодного взноса, британские компании могут столкнуться с введением дополнительных пошлин и усложнением таможенных процедур, что негативно скажется на динамике товарооборота между Лондоном и странами Евросоюза.

#налоги #торговля #финансы #Великобритания #таможня #экономика #политика
