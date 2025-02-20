Baltijas balss logotype

«Как можно победить ядерную державу, у которой ракет больше, чем у всего Евросоюза?!» Депутаты устроили горячие дебаты по войне на Украине 1

Политика
Дата публикации: 20.02.2025
BB.LV
фото - пресс-служба Сейма

фото - пресс-служба Сейма

Парламентарии обсуждали неожиданные изменения в геополитической ситуации - после заявлений и действий нового президента США.

Накануне третьей годовщины войны на Украине Сейм сегодня, как уже сообщалось, принял заявление в поддержку Украины "до победы", как говорится в документе. Принятию заявления предшествовали почти полуторачасовые дебаты, в которых парламентарии выражали свое отношение к последним головокружительным изменениям в геополитике - в свете заявлений и шагов, предпринятых президентом США Дональдом Трампом. Депутат Сейма от «Нового Единства» Гиртс-Валдис Кристовскис долго говорил о западных ценностях, которые помогли Европе десятилетиями жить в мире, и выразил надежду, что американцы или точнее — правители Америки, которые от этих ценностей отвернулись, обязательно свою ошибку осознают и вернуться к этим ценностям опять. В свою очередь, депутат Айнарс Шлесерс («Латвия на первом месте») попенял Европе и прежде всего трем европейским державам — Франции, Германии и Великобритании, - за неспособность сплотиться и принять конкретные действия по укреплению обороноспособности Европы и по надежной защите границ ЕС и НАТО. Досталось особо и президенту Франции Макрону, который не соизволил даже на свой экстренный саммит собрать глав всех европейских государств. «Латвия и остальные страны Балтии на эту встречу не были приглашены. Нас на этом мероприятии представляла Дания. Я не в курсе — с какого момента Латвия делегировала права представлять свою позицию Дании? Я считаю, что в столь серьезных переговорах должны участвовать все страны Европы. Потом как-бы был организован второй раунд, на который наша премьер не явилась...»

Независимый депутат Сейма Александр Кирштейнс с печальной иронией заметил, что «я так понимаю, что мы готовы бороться за Крым до последнего украинца». Он поддержал фактически усилия американского президента по достижению мира или хотя бы для начала перемирия. При этом депутат не согласился с утверждением, что, мол, перемирие выгодно России, поскольку она может сделать передышку. А. Кирштейнс отметил, что передышка как раз больше нужна не России, у которой хватает и военных, и снарядов, а Украине, чьи силы уже на исходе. "Никто здесь не может пояснить, как можно победить ядерную страну или - ядерную державу, у которой больше баллистических ракет, и больше ядерного оружия, чем у всех стран ЕС вместе взятых!" - предупредил А. Кирштейнс и при этом выразил уверенность, что мир или перемирие невозможно без Украины и она рано или поздно будет подключена к переговорам.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
8
0

Комментарии (1)

  • JL
    Janina LV
    20-го февраля

    Когда депутаты Сейма обсуждают, как победить ядерную державу с арсеналом, превышающим весь Евросоюз, это напоминает муравья, планирующего одолеть сапог, под которым он оказался.

    8
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео