Накануне третьей годовщины войны на Украине Сейм сегодня, как уже сообщалось, принял заявление в поддержку Украины "до победы", как говорится в документе. Принятию заявления предшествовали почти полуторачасовые дебаты, в которых парламентарии выражали свое отношение к последним головокружительным изменениям в геополитике - в свете заявлений и шагов, предпринятых президентом США Дональдом Трампом. Депутат Сейма от «Нового Единства» Гиртс-Валдис Кристовскис долго говорил о западных ценностях, которые помогли Европе десятилетиями жить в мире, и выразил надежду, что американцы или точнее — правители Америки, которые от этих ценностей отвернулись, обязательно свою ошибку осознают и вернуться к этим ценностям опять. В свою очередь, депутат Айнарс Шлесерс («Латвия на первом месте») попенял Европе и прежде всего трем европейским державам — Франции, Германии и Великобритании, - за неспособность сплотиться и принять конкретные действия по укреплению обороноспособности Европы и по надежной защите границ ЕС и НАТО. Досталось особо и президенту Франции Макрону, который не соизволил даже на свой экстренный саммит собрать глав всех европейских государств. «Латвия и остальные страны Балтии на эту встречу не были приглашены. Нас на этом мероприятии представляла Дания. Я не в курсе — с какого момента Латвия делегировала права представлять свою позицию Дании? Я считаю, что в столь серьезных переговорах должны участвовать все страны Европы. Потом как-бы был организован второй раунд, на который наша премьер не явилась...»

Независимый депутат Сейма Александр Кирштейнс с печальной иронией заметил, что «я так понимаю, что мы готовы бороться за Крым до последнего украинца». Он поддержал фактически усилия американского президента по достижению мира или хотя бы для начала перемирия. При этом депутат не согласился с утверждением, что, мол, перемирие выгодно России, поскольку она может сделать передышку. А. Кирштейнс отметил, что передышка как раз больше нужна не России, у которой хватает и военных, и снарядов, а Украине, чьи силы уже на исходе. "Никто здесь не может пояснить, как можно победить ядерную страну или - ядерную державу, у которой больше баллистических ракет, и больше ядерного оружия, чем у всех стран ЕС вместе взятых!" - предупредил А. Кирштейнс и при этом выразил уверенность, что мир или перемирие невозможно без Украины и она рано или поздно будет подключена к переговорам.