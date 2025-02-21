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Ринкевич пообещал помочь решить демографическую проблему Латвии 5

Политика
Дата публикации: 21.02.2025
BB.LV
Ринкевич пообещал помочь решить демографическую проблему Латвии
ФОТО: LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич обещает "действовать на нервы правительству", чтобы в бюджете на следующий год были предусмотрены средства на решение демографических проблем,. Об он заявил в пятницу на встрече с политиками и экспертами в области демографии.

"С точки зрения демографической политики у нас есть только два возможных пути - улучшать рождаемость и качество жизни или открыть дверь и поощрять миграцию. Я думаю, мы все хотим идти к первой цели", - сказал Ринкевич.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация плачевна. По словам президента, хотя "на бумаге все написано красиво", на практике многое не работает.

Ринкевич призвал определить три приоритета и мобилизовать усилия для их развития.

В качестве первого приоритета президент выделил безопасность и национальную оборону. Он сказал, что многие семьи, видя, что происходит сегодня в мире, и слыша различные заявления, всерьез задумываются о том, стоит ли рожать детей и каким будет их будущее.

Следующий приоритет - остановить демографический кризис, подчеркнул президент. Спад необходимо остановить уже сейчас, а затем постепенно преодолевать кризис путем повышения рождаемости. Существует ряд пособий, которые не повышались годами. По мнению Ринкевича, это необходимо делать и для того, чтобы дать понять, что государство серьезно настроено.

Президент также затронул тему здравоохранения и его доступности. По его мнению, ненормально, что дети часто стоят в очередях на прием к специалистам. Ринкевич не отрицает, что образование не менее важно, но намеренно не стал затрагивать его в контексте этой беседы.

Он также подчеркнул, что не только в контексте демографии, но и в контексте реэмиграции важен доступ к жилью.

Третьим приоритетом является улучшение экономики, сказал президент.

"Мы не говорим о больших инвестициях. Давайте начнем с самого простого - с сокращения бюрократии. Если мы дадим предпринимателям шанс и не будем им мешать, они будут работать. Вот три главных приоритета на сегодняшний день", - заявил президент.

Ринкевич пообещал, что в течение года будет "действовать на нервы" правительству, чтобы в бюджете на следующий год было предусмотрено определенное финансирование демографии. Затем президент намерен "потрепать нервы" Сейму. В завершение он призвал всех к совместной работе.

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35

Комментарии (5)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    22-го февраля

    Это уже на ббшечке периодический стёб о том, что ринкевич решает демографические проблемы.

    34
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    21-го февраля

    Ринкевич просто решил подзаработать: насколько помню, в Швейцарии до сих пор в банке лежит 10 миллионов для того мужчины, который родит...

    33
    0
  • 21-го февраля

    довели народ до ручки своим управлением что все сбежали, остльным создали условия что они просто не могут поднять ребёнка на ноги, а теперь рожай им детей чтоб они воевать шли за такое чудесное правительство, вы серьёзно или просто прикалываетесь?

    79
    0
  • Ч
    Чангл
    21-го февраля

    Давай лучше на своё место, за место бражки. Эта тупая особа натворит беды, а ты свой и нашим и вашим, лучше тебя не было в нашем МИД

    46
    3
  • Ч
    Чангл
    21-го февраля

    Гей решил помочь. Смешно

    35
    2
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