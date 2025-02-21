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В ЕС потребовали финансировать Украину 2

В мире
Дата публикации: 21.02.2025
BB.LV
В ЕС потребовали финансировать Украину
ФОТО: Global Look Press

Премьер Польши Туск потребовал финансировать Украину за счет активов России.

Европейские страны должны финансировать помощь Украине за счет замороженных российских активов. С таким призывом выступил премьер-министр Польши Дональд Туск в своем аккаунте социальной сети Х.

«Во-первых, давайте профинансируем помощь Европы Украине за счет замороженных российских активов. Во-вторых, давайте усилим воздушную оборону, защиту Балтии и границ Европейского союза (ЕС) с Россией. В-третьих, давайте быстро примем новые правила для финансирования безопасности и обороны сообщества. Прямо сейчас!» — написал польский политик.

Ранее Туск заявил, что вынужденная капитуляция Украины будет означать и капитуляцию всего Запада. По словам главы польского правительства, никто не должен делать вид, что не понимает этого.

Кроме того, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не намерена направлять свои войска на Украину. Он объяснил такое решение тем, что у Польши уже есть свои контингенты в других странах.

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Комментарии (2)

  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    22-го февраля

    Какие же тупые и недальновидные европейские политики, это невероятно. Главная угроза Западному Миру это не РФ, а Китай, и только Трамп это понимает и пытается вернуть РФ в сферу влияния Запада, пока возможно. И судя по тому что происходит Украина не считается высокой ценой за это. Если РФ окончательно перейдет технологически и политически в направлении Китая, это будет начало конца западного мира. Но европейские лидеры слепы и глупы.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    22-го февраля

    Никто сумму саму трогать не будет. Иначе сдристнут вложения нерезидентов с банков евросовка от такого наглого финта. Требуй ты себе хоть фиолетового слона.

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