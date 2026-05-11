Политолог озвучил неожиданную версию воскресного скандала 1 850

Дата публикации: 11.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Профессор ЛУ Янис Икстенс

Профессор ЛУ Янис Икстенс

Янис Икстенс также полагает, что в этот политический кризис должен вмешаться и... соучастник создания этого правительства.

Как известно, Андрис Спрудс о своей отставке решил заявить в воскресенье вечером, что крайне необычно со всех точек зрения. Во-первых, в воскресенье обычно никто никаких политических решений не принимает. Во-вторых, в этот день ничего чрезвычайного не произошло - как известно, прилет дронов, в итоге и погубившие министерскую карьеру Спрудса, случился в четверг. В-третьих, встреча Спрудса с премьером была назначена на понедельник, на 13.00. Что же заставило министра совершить демарш в воскресный вечер?

Интересную версию сегодня вечером в эфире Латвийского ТВ предложил ассоц.профессор ЛУ, политолог Янис Икстенс. "Еще днем, если смотреть социальные сети Спрудса, то, судя по публикациям, ничего не свидетельствовала о намерении подать в отставку. И тут вдруг... Возможно, Спрудс узнал, что Силиня уже нашла ему замену..." - предположил политолог и эта версия звучит весьма правдоподобно, если учесть, что Силиня, объявив в воскресенье вечером об увольнении Спрудса, сразу же назвала и его приемника - полковника Райвиса Мелниса. Наверняка министр мог узнать, что премьер уже нашла ему замену из числа фактически его подчиненных - Мелнис работал в Киеве в качестве представителя минобороны!

Говоря о правительственном кризисе, политолог призвал включиться в процесс "примирения" партнеров по правительству президента. Икстенс напомнил, что Ринкевич в какой-то степени является соучастником этой коалиции, ведь она была сформирована фактически в процессе избрания Ринкевича президентом. Не было бы этого соглашения об избрании Ринкевича - наверняка не было бы и этой коалиции.

#президент #коалиция #социальные сети #политолог #отставка
Автор - Абик Элкин
