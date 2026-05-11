А где 500 тысяч евро? Министерство сообщения Латвии не может договориться с хозяевами автобусов 2 405

Дата публикации: 11.05.2026
Пассажирский перевозчик Lux Express Latvia из-за затягивания выплат компенсаций за льготные перевозки пассажиров подал иск в суд против Министерства сообщения Латвии и Автотранспортной дирекции.

Как сообщил член правления компании Алдис Кибенс, заявление уже поступило в Административный районный суд, который сейчас решает вопрос о дальнейшем рассмотрении дела. Компания требует обязать государство компенсировать расходы, связанные с предоставлением предусмотренных законом скидок на междугородние коммерческие рейсы.

Согласно латвийскому законодательству, право на льготный проезд имеют многодетные семьи, люди с инвалидностью, сироты и политически репрессированные лица.

В Lux Express Latvia заявляют, что уже более двух лет добросовестно предоставляет льготный проезд этим категориям пассажиров, однако до сих пор не получила предусмотренные законом компенсации. Общая сумма задолженности, по данным компании, превышает 500 тысяч евро.

Кибенс отметил, что компания поддерживает систему льгот, однако переговоры с Минсообщения и Автотранспортной дирекцией на протяжении более года не дали результата. По его словам, процесс получения компенсаций чрезмерно бюрократизирован, а к перевозчику постоянно предъявляются новые требования.

В компании считают, что государство затягивает решение вопроса, несмотря на то, что перевозчик выполнил все дополнительные условия, включая уплату НДС в размере более 75 тысяч евро и предоставление всех необходимых бухгалтерских документов.

Любпытно, что автотранспортная дирекция в апреле этого года признала право Lux Express Latvia на компенсацию в размере 670 398 евро за перевозку льготных пассажиров в период с мая 2024 года по декабрь 2025 года. Однако затем были назначены дополнительные проверки.

В компании подчеркивают, что рассчитывают урегулировать ситуацию путем переговоров, но одновременно сомневаются, располагает ли государство достаточными средствами для своевременной выплаты компенсаций перевозчикам, передает портал grani.lv.

