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Германия пригрозила США разрывом связей 5

В мире
Дата публикации: 21.02.2025
BB.LV
Германия пригрозила США разрывом связей
ФОТО: Global Look Press

Глава МИД Германии Бербок пригрозила США разрывом связей.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на фоне высказываний президента США Дональда Трампа об украинском лидере Владимире Зеленском пригрозила Вашингтону разрывом связей. Об этом сообщает новостное агентство DPA.

«Мы увеличим давление на американцев, чтобы они понимали, что им максимально есть что терять, если они перестанут поддерживать либеральные демократии Европы», — сказала она.

По ее словам, Германии нужно сново ввести политику «Zeitenwende» (смена эпохи, поворотный момент — прим. «Ленты.ру»), но в отношении США. Отмечается, что данный термин ввел канцлер ФРГ Олаф Шольц после начала СВО на Украине, когда Берлин в одностороннем порядке заморозил все отношения с Москвой.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства отметила, никто не имеет права «принимать решения о войне и мире в обход украинцев или нас, европейцев –- и это четкая позиция Германии».

Ранее Трамп заявил об отсутствии вины России в конфликте на Украине. Он добавил, что вина лежит на бывшем президенте США Джо Байдене и Зеленском.

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Комментарии (5)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    22-го февраля

    Напугала ежа голым задом. 😺 Забавные эти леваки-зелёнототалитаристы. Живут в отрыве от реальности.

    11
    0
  • Д
    Дед
    21-го февраля

    Молодей Доня! Наш человек!

    9
    0
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    21-го февраля

    Германия уже не может дёргаться, газ от России-то больше не идёт, ловушка захлопнулась. Сами сожгли все мосты. Теперь или к ноге хозяина сжиженного газа - США или действительная и полная катастрофа. Коллапс страны, распад. Остановившиеся заводы, замерзающее население. Ну и о помощи Украине можно забыть при таком раскладе. Так что глотай, Анналена.

    29
    0
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    Жан-Марко Фердыщенко
    22-го февраля

    одна труба ещё цела ,так что не все потеряно. Переобуются

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    0
  • ТК
    Тото Кутунио
    21-го февраля

    Я бы на её месте не дёргался бы, отключат SWIFT, Visa, заморозит активы и вклады LOL :)))

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