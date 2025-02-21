Взяла и уволила. Почему именно эти министры впали в немилость премьера?

Напомним, что сегодня Эвика Силиня озвучила кадровую часть плана по рестарту правительства - согласно коалиционного договора, через 48 часов свои посты должны покинуть министр сообщений Каспарс Бришкенс, министр благосостояния Улдис Аугулис и глава минобраза Анда Чакша.

Удивительно, но факт: из всей этой тройки уволенных больше всего возмущалась... однопартиец Силини Анда Чакша. Создалось даже ощущение, что и она, несмотря на свою политическую близость к премьеру, узнала об увольнении чуть ли не из ленты новостей. То есть заранее даже ее Силиня не проинформировала.

**Почему же действительно выбор пал на министра образования? **

Во-первых, учитывая своего рода ультиматум "прогрессивных", у Силини, чтобы сохранить нынешнее правительство, не было иного выхода, кроме как, для паритета, уволить по одному министру от каждой из трех правящих партий. Говоря откровенно, чтобы избавиться от беспомощного и неэффективного министра сообщений Бришкенса, пришлось "пожертвовать" еще двумя министрами.

Кого из своих министров-однопартийцев Силиня могла реально снять? Министра финансов Ашераденса? Это было бы равносильно стрельбе по собственным ногам, поскольку Ашераденс является руководителем "Нового Единства" и стало быть политическим начальником Силини. Еще два министра - гоава минюста Либиня-Эгнере и шеф МВД Козловскис - давние политические соратники Силини еще со времен партии Затлерса, вместе пришли в политику. Зачем ей увольнять доверенных людей?

Еще один министр от "Нового Единства" - министр умной администрации и регионального развития Инга Берзиньша "сидит тихо", политических амбиций особо не имеет и едва ли может составить премьеру конкуренцию. Чего не скажешь об Анде Чакши, которая, по слухам, давно мечтала пролезть на руководящие должности в партии и даже возглавить правительство.

В этом смысле выбор Силини был логичным. К тому же одним ударом премьер "убила двух зайцев" - уволенная Чакша возвращается в Сейм и стало быть депутатский мандат теряет давний оппонент Силини Янис Реирс, который принадлежит к другой группе "Нового Единства" и, кстати, вопреки решения партии, не голосовал за избрание Мартиньша Казакса шефом Банка Латвии.

Что касается Улдиса Аугулиса, то он в негласной "конкуренции" просто "проиграл" министру климата и энергетики Мелнису по возрасту.

Третьего министра от Союза зеленых и крестьян - главу минэкономики, - Валайниса премьер уволить просто не могла: он является одним из руководителей Союза зеленых и крестьян, к тому же весьма популярен у публики из-за своей борьбы с торговыми сетями.