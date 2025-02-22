Группа депутатов от "Нового Единства" внесла в Сейм поправки к Закону о туризме, предусматривающие запрет организованных экскурсий в Россию и Беларусь. На этой неделе законопроект рассматривался парламентской комиссией под руководством Скайдрите Абрамы ("Прогрессивные").

С рудой нехорошо получилось

От лица заявителей депутат Янис Патмалниекс заявил, что, несмотря на многократные предупреждения МИД и Службы государственной безопасности, ряд юридических лиц в Латвии продолжают оказывать туристические услуги на территории РФ и РБ, тем самым подвергая жителей нашей страны угрозе ареста, а также вербовки иностранными спецслужбами. Государство вправе ограничивать подобного рода предпринимательскую деятельность, считает Я. Патмалниекс.

На вопрос депутата Андриса Кулбергса ("Объединенный список"), что же делать в таком случае с участием латвийцев в аналогичных турах, организуемых компаниями из Литвы и Эстонии, было отвечено в том духе, что теперь и балтийские соседи наверняка последуют нашему примеру. Но это объяснение не устроило оппозиционного коллегу:

— Я помню, что когда мы предложили запретить транзит марганцевой руды, нам сказали, что в таком случае прочие государства будут этим заниматься. Сейчас мы видим, что вы обернули это совершенно наоборот. Очень странно.

Министерство экономики, со своей стороны, поддерживает введение ограничений, однако считает необходимым определить в законе, идет ли речь только о развлекательных экскурсиях, или же под запрет попадают также деловые и миротворческие поездки, которые также технически обеспечиваются туристическими агентствами.

К тому же тенденция показывает, что туроператоры из Литвы и Эстонии в удаленном виде через интернет продают и места в автобусах, и резервации отелей в сопредельных государствах. Со своей стороны, подчиненный Минэкономики Центр защиты прав потребителей ведет мониторинг туристических услуг.

А что с Северной Кореей?

Латвийская ассоциация туристических агентов и операторов в лице Китии Тигуле, высказалась против поездок в РФ и РБ, и, по словам ее представительницы, в Россию у нас вообще никаких туров не организуется, в Беларусь же максимум четыре компании. "Это очень малый процент", — заявила представительница отрасли.

Однако данная информация, как говорят, не бьется с данными Службы государственной безопасности, по которым поток туристов только в РФ удвоился в 2024 году по сравнению с предыдущим годом и составляет около 2000 человек в месяц.

Кроме того, есть и не оформленный через турфирмы поток. Если относительно организованных экскурсий в Латвии имеются сведения — кто едет, по какому маршруту, и когда намерен вернуться домой, и в случае каких–то инцидентов туроператор сообщает дома ответственным службам — то 90% путешественников просто пользуются транспортными услугами. И если государство хочет предотвратить риски, то нужно полностью прекратить пассажирские перевозки между ЛР и соседними странами.

Что же касается бизнес–поездок, то они также являются туризмом. Поэтому официальной Риге следует вести переговоры с соседями по Балтии.

— На Северную Корею нет ограничений? — поинтересовалась Скайдрите Абрама. — Она тоже участвует вместе с русскими в войне.

Дипломатия "ведет диалог" с транспортниками

Улдис Микутс, директор Второго департамента межгосударственных отношений МИД Латвии (эта структура занимается Россией и Беларусью), сказал:

— Прежде всего, конечно, мы используем любую возможность, чтобы отговорить подданных Латвии, от путешествий в Россию и Беларусь, и здесь господин Патмалниекс очень исчерпывающе упомянул о различных рисках. Это и провокации, и вербовка, и отсутствие нормальной правовой среды. Это означает, что у нас, Латвийского государства, есть очень минимальные, даже не существующие возможности помочь тем подданным, которые попадают в различные неприятные ситуации.

Внешнеполитическое ведомство, по словам У. Микутса, также напоминает предпринимателям ЛР о существующих санкциях и репутационных рисках в связи с сотрудничеством с Россией и Беларусью. Хотя ни в Литве, ни в Эстонии подобных инициатив ограничения туризма нет, дипломат не сомневается, что они, как и прочие граничащие с РФ и РБ государства, со временем введут подобные ограничения.

Также, по словам дипломата, МИД "ведет диалог с Министерством сообщения о разрешениях на пассажирские перевозки":

— Это отдельный процесс. Но и тут мы смотрим, что и как можем сделать, чтобы эту область точней отрегулировать и предотвратить тут возможные риски.

Не принадлежащая к фракциям депутат Виктория Плешкане заявила, что если в любом государстве заниматься мошенничеством или перевозкой наркотиков, то последует наказание, что — нормально.

Почему же тогда в статистику репрессий против граждан Латвии включаются лица, совершившие подобные правонарушения? С другой стороны, недоверие к собственным гражданам приближает Латвию к той же Северной Корее. "Закроем границы, никого не будем выпускать, риски есть в любом государстве — если в Брюсселе найдут наркотические вещества, разве не задержат?"

Затем конкретно было спрошено у госпожи Тигуле, сколько же туристов из организованных групп было задержано в РФ и РБ? Выяснилось — ни одного!

— Мы отдадим наших туристов Литве и Эстонии, и они просто будут забирать здесь этих людей, допустим, 100 человек, — резюмировала В. Плешкане.

А не закрыть ли нам границы?

Юридическое бюро Сейма в лице Саниты Озолини между тем полагает, что "необходимо более широкое решение" проблемы поездок в Россию и Беларусь. За образец стоило бы взять законодательство по запрету импорта сельскохозяйственных продуктов из этих стран. А пока парламентские юристы предложили собрать письменные отзывы из министерств.

Взяв слово повторно, Янис Патмалниекс напомнил, что вскоре будет трехлетняя годовщина нападения России на Украину. И если даже не ограничить все 100% поездок в РФ, то хотя бы 10%, как "первый шаг".

Здесь хотелось бы напомнить господину Патмалниексу, что в Россию и Беларусь уже скоро как 5 лет из Латвии не летают самолеты и не ходят поезда — запрет начался еще во время ковидобесия.

Еще депутат от "Нового Единства" призвал к прекращению всевозможных деловых связей со странами на востоке. "Почему бы нам способствовать каким–то командировочным поездкам?"

Что же касается обвинений, связанных с наркотиками, то в условиях бесправия в РФ и РБ, это может быть провокация спецслужб. Так что предложение — полностью легитимное.

Ну а А. Кулбергс выдвинул гораздо более радикальное предложение — вообще закрыть границу, как это сделала Финляндия. Впрочем, эту идею он вбросил только устно, и она еще не обрела характера законодательной инициативы. Хотя во все обостряющейся предвыборной атмосфере и такая затея может получить поддержку. По крайней мере, С. Абрама тут же ухватилась за эту задумку и предложила направить ее на Комиссию по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

В итоге поправки "Нового Единства" были приняты в первом чтении со счетом "за" — 6, "против" — 1, "воздержался" — 1. Посмотрим теперь, как на их продвижение повлияет международный контекст…