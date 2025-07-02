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За что депутаты «Стабильности» лишатся пятой части зарплаты? 1 656

Политика
Дата публикации: 02.07.2025
LETA
За что депутаты «Стабильности» лишатся пятой части зарплаты?
ФОТО: LETA

Президиум Сейма постановил не считать оправданным отсутствие членов фракции партии "За стабильность" на заседании 5 июня, сообщила председатель парламента Дайга Миериня.

5 июня лидер партии Алексей Росликов был выдворен с заседания Сейма "за оскорбительное и агрессивное поведение". Вслед за Росликовым из зала вышли его коллеги по фракции.

25 июня президиум Сейма получил заявления депутатов фракции Светланы Чулковой, Натальи Марченко-Йодко, Екатерины Дрейлинг, Амиля Салимова, Ильи Иванова, Игоря Юдина, Ефимия Клементьева и Дмитрия Коваленко с просьбой оправдать их отсутствие на заседании 5 июня.

Миериня сообщила, что эти просьбы не были удовлетворены. В соответствии с регламентом Сейма, за каждое отсутствие на заседании парламента без уважительной причины удерживается 20% месячной зарплаты депутата. Месячная зарплата депутата парламента в 2025 году составляет 4330 евро до вычета налогов, однако фактическое вознаграждение каждого депутата может варьироваться в зависимости от его обязанностей. Например, в мае зарплата вышеупомянутых депутатов составляла от 2887 евро до 3969 евро. То есть Сейм сэкономил примерно 25 000 евро.

Депутаты заявили, что их присутствие на указанном заседании стало невозможным из-за "недостаточного уважения к оппозиции и психологического давления".

Росликов на заседании 5 июня упрекнул партии латышского электората в притеснении русскоязычных, произнес несколько слов по-русски и показал грубый жест.

Миериня считает, что своей позицией члены партии "За стабильность" уклонились от выполнения обязанностей депутатов Сейма и выразили поддержку "проявленному Росликовым неуважению к государству, его жителям и Сейму, которому нет никакого оправдания".

Центр государственного языка возбудил против Росликова дело, а Государственная полиция рассмотрела жалобы нескольких депутатов Сейма на его действи. Служба государственной безопасности начала уголовный процесс в связи с высказываниями Росликова на заседании Сейма 5 июня, а также другими его действиями в последнее время. В рамках уголовного процесса об оказании помощи государству-агрессору России в ее действиях против Латвии и разжигании национальной ненависти и вражды Росликову присвоен статус подозреваемого и назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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#русский язык #штрафы #сейм латвии #росликов
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(1)
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    Aleks
    2-го июля

    Росликов тут не проявил никакого неуважения к государству и тем более к достаточно большой группе людей,а коалиция-это вообще не люди,а рептилоиды,поэтому ,как не крути,рептилии,включая Мериню,тут не правы и не надо говорить за всех и считать себя ,,богоизбранным,,государством . Вы просто Черти...И жест соответствующий...👽😎

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